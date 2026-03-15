El ministro ruso de Deportes defiende la reintegración de deportistas, himno y bandera en los Paralímpicos

El ministro ruso de Deportes, Mijaíl Degtyarev, defendió este sábado para la AFP la reintegración de los deportistas de su país junto al himno y la bandera, en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina, por primera vez en 2014.

La decisión de aceptar la participación de seis deportistas procedentes de Rusia suscitó el enfado de Kiev y de varios gobiernos europeos, mientras la guerra en Ucrania se halla ya en su quinto año.

"Las masas siempre han apoyado a Rusia y lo percibimos en cada competición internacional", estimó el ministro ruso en un comunicado escrito dirigido a la AFP.

"Cuando se alza la bandera rusa y suena el himno nacional ruso, nadie es alérgico a eso", afirmó Degtyarev, que preside asimismo el comité olímpico ruso.

Calificó de "consternante" y "antideportivo" el gesto de unos deportistas alemanes en los Juegos Paralímpicos, que se habían apartado de los deportistas rusos en el podio durante una entrega de medallas.

No obstante, Degtyarev consideró que se trató de un "incidente aislado" y que quienes quieren boicotear a Rusia son una "minoría".

Hasta ahora, los deportistas rusos han ganado nueve medallas, cinco de ellas de oro, en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina, situándose en el quinto lugar del medallero.

La ceremonia de clausura está prevista para el domingo. La de apertura había sido boicoteada por los representantes de Ucrania y de algunos países europeos.

Ucrania había calificado de "decepcionante y escandalosa" la decisión del Comité Paralímpico Internacional (CIP) de readmitir a varios atletas rusos y bielorrusos bajo sus banderas, considerando que ello daría "voz a la propaganda de guerra".

Rusia está excluida de los Juegos desde 2018 debido a un escándalo de dopaje, al que se han sumado nuevas sanciones tras el inicio de la ofensiva en Ucrania en 2022.