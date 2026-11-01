El monegasco Vacherot logra en Basilea su segundo título ATP

El monegasco Valentin Vacherot, 31º del mundo, conquistó este domingo el ATP 500 de Basilea, el segundo título de su carrera, derrotando en la final al checo Jiri Lehecka (21º) por 2-6, 6-3 y 6-3.

Asfixiado en el primer set, fue de menos a más para terminar controlando cómodamente la situación y lograr, a sus 27 años, su segundo trofeo en el circuito, poco más de un año después de su éxito sorpresa de 2025 en el Masters 1000 de Shanghái.

Para Lehecka, de 24 años, esta derrota es la séptima en una final y la quinta consecutiva. Sus dos títulos fueron los ATP 250 de Adelaida en 2024 y de Brisbane en 2025, ambos en Australia.

Para conseguir este éxito en Suiza, Vacherot ha vivido una semana espectacular, eliminando progresivamente al jóven español Rafa Jódar (11º del mundo), al exnúmero 4 mundial danés Holger Rune y al estadounidense Taylor Fritz (13º).

Vacherot se tomó además este domingo la revancha respecto a Lehecka, que le había vencido 6-4 y 6-2 a principios de octubre en Tokio, en su única confrontación anterior.

El primer set, con dominio abrumador del checo, hacía pensar que la historia podía repetirse unas semanas después, pero Vacherot despertó a tiempo para cambiar la historia con un tenis agresivo que desarmó a su adversario.

-- Torneo ATP 500 de Basilea

- Individuales - Final:

Valentin Vacherot (MON) derrotó a Jiri Lehecka (CZE/N.8) 2-6, 6-3, 6-3