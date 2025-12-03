El ‘Panama Baseball Weekend’ regresa

La Fundación Karl Chico Heron volverá a ofrecer al país varios días para celebrar a nuestras figuras destacadas en el Béisbol y a la vez, compartir con la nueva generación de peloteros panameños. Todo esto, a través del ‘Panama Baseball Weekend’ 2025, a realizarse del 4 al 6 de diciembre.

Se trata de la segunda edición del evento que comprende dos clínicas deportivas gratuitas para más de 150 chicos (de 6 a 17 años de edad) en cada una, con expeloteros y peloteros panameños y extranjeros de las Grandes Ligas de béisbol de Estados Unidos (MLB), y una cena de gala, para honrar a estos jugadores.

La primera clínica será el 4 de diciembre (en horario de 10 a.m. a 12:30 p.m.), en el Estadio de Metetí, en la provincia de Darién, enfocada en fundamentos del juego y desarrollo de habilidades básicas.

Para el 5 de diciembre, en la Academia Mariano Rivera, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, de 9:00 am a 2:00 pm, se realizará un seminario para unos 40 coaches e instructores; y el 6 de noviembre, en el mismo lugar, otra clínica deportiva dirigida a niños y jóvenes.

Y ese día, la Cena de Gala, titulada “La “Noche de Campeones del Diamante”, en el Hotel Sortis, en Ciudad de Panamá, desde las 8:00 pm. Los organizadores esperan seguir realizando este evento cada año.