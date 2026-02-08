El panameño Jorge Castelblanco gana la X edición del Maratón CAF 2026

El panameño Jorge Castelblanco se convirtió en el ganador del Maratón CAF 2026 al cruzar la meta con un tiempo de 02:15:18, rompiendo así el récord establecido en 2023.

A Castelblanco lo acompañaron en el podio el venezolano José Antonio Reyes, en el segundo lugar, con un tiempo de 02:20:33, y el ecuatoriano Fernando Moreno, quien se quedó con el tercer puesto con una marca de 02:20:44.

Diez mil corredores se dieron cita en el Parque Los Caobos para recorrer las calles de Caracas, Venezuela y disfrutar de la décima edición del Maratón CAF. El evento contó con la participación de 33 atletas de élite provenientes de 13 países de América Latina y el Caribe, distribuidos en: 5200 deportistas en la categoría 21K, 2000 en la de 42K y 2800 en la distancia de 10K.

Resultados Femeninos y Movilidad ReducidaEn la rama femenina de los 42K, la ecuatoriana Silvia Ortiz alcanzó el primer lugar con un tiempo récord de 02:33:55. Fue seguida por la peruana Deysi Castro (02:35:05) y la argentina Natacha Castaño, quien completó el podio con un registro de 02:45:18.

Por su parte, el venezolano Juan Valladares ganó en la categoría de movilidad reducida por tercer año consecutivo, logrando un tiempo récord de 01:45:29. Valladares, quien también ha vencido en cinco ediciones de los 21K, fue escoltado por Miguel Ford (02:55:39) y Yohel Valera (04:09:41).

Finalmente, la mexicana Yeni Hernández se coronó campeona en la categoría de movilidad reducida femenina con un tiempo de 02:30:13, estableciendo un nuevo récord. El segundo y tercer lugar fueron para Yenny Ruza (Venezuela, 03:16:10) y Heidy Arias (Costa Rica, 03:20:31), respectivamente.