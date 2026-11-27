El patinador estadounidense Ilia Malinin estableció este viernes un nuevo récord mundial en el programa corto con una puntuación de 114,81 puntos en el Grand Prix de patinaje de Tokio.

El triple campeón del mundo batió la anterior marca de 113,97 puntos lograda por otro estadounidense, Nathan Chen, en los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2022.

Con la música 'Cantata Memoria' de Karl Jenkins, Malinin, de 21 años, ofreció una actuación magistral ante un público tokiota totalmente cautivado.

Malinin se mostró incrédulo al anunciarse su puntuación, antes de ocultarse el rostro entre las manos.

El estadounidense partía como gran favorito para la medalla de oro en su primera participación en unos Juegos Olímpicos, en Milán el pasado mes de febrero.

Pero sufrió un duro fracaso en Italia, terminando solamente en el octavo puesto.

En Tokio, dominó ampliamente a sus rivales: el japonés Shun Sato ocupa la segunda posición con 96,78 puntos y el francés Kevin Aymoz la tercera con 94,15 puntos.

Su programa rendía homenaje a las víctimas del accidente de un avión de línea ocurrido en Washington D.C. en enero de 2025, en el que murieron 67 personas, entre ellas numerosos jóvenes patinadores estadounidenses.

Malinin participa en su segunda prueba del Grand Prix de la temporada. Ya ganó el Skate America este mes en su primera competición.

El programa libre del Grand Prix de Tokio está previsto para el sábado.