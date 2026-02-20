El "perdedor" Hunter Hess pasa a la final del esquí acrobático halfpipe

Calificado de "perdedor" por el presidente Donald Trump por haber hablado de las tensiones políticas actuales en su país, el estadounidense Hunter Hess se clasificó este viernes en Livigno para la final del esquí acrobático halfpipe de los Juegos Olímpicos de Invierno.

A su paso por la zona mixta, Hess aseguró que no quería "dejar que una polémica" le aleje de su sueño olímpico.

"He trabajado muy duro para estar aquí. He sacrificado toda mi vida para llegar a este momento. No voy a dejar que una polémica obstaculice mi camino", aseguró el deportista de 27 años, después de firmar la quinta mejor puntuación de la ronda de clasificación.

"Lo ocurrido fue muy perturbador. Pasé una semana bastante difícil. Afortunadamente, mi familia estaba ahí para apoyarme y ayudarme a superar ese momento (...) El esquí sigue salvándome la vida, una y otra vez", añadió.

Hess, actual número 2 mundial, terminó detrás de sus compatriotas Alex Ferreira (85,75 puntos), Nick Goepper (90 puntos), el estonio Henry Sildaru (88 puntos) y el canadiense Brendan Mackay (92,75 puntos).

Los doce primeros esquiadores accedían a la final, prevista este viernes a las 19h30 locales (18h30 GMT).

Al término de su primera manga, Hess hizo una "L" de "loser" (perdedor) ante aficionados de su país con pancartas de "Hunter es nuestro héroe".

En las redes sociales, dos días antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, Trump calificó al esquiador de Oregón de "auténtico perdedor" y dijo que era "difícil apoyar a alguien así".

Hess, doble medallista de bronce en los prestigiosos X Games, había criticado, midiendo sus palabras, lo que pasaba en su país.

"No por llevar una bandera aquí estoy representando todo lo que ocurre en Estados Unidos", dijo entonces.

La ronda de clasificación del halfpipe masculino estuvo además marcada por una impresionante caída de uno de los favoritos, el neozelandés Finley Melville Ives, que fue evacuado en camilla.