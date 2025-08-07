"El perro se comió mi pasaporte": el viaje casi frustrado de un All Black a Argentina

La convocatoria soñada de Leroy Carter con los All Blacks para el Rugby Championship casi se torna en pesadilla cuando su perro mordió su pasaporte unos días antes de volar a Argentina.

El back se dio cuenta del problema tras recibir una llamada del DT neozelandés Scott Robertson esta semana, quien que comunicó que sustituiría al lesionado Caleb Clarke.

Carter contó a los medios neozeladeses este jueves que tomó una foto de su pasaporte, la envió a la dirección de los All Blacks y después lo dejó sobre su mesilla de noche.

"Mi pareja fue al gimnasio y dejó al perro solo en casa, que subió a la cama y mordió el pasaporte y mis alineadores dentales", relató el jugador.

"Ayer fue un quilombo. Estaba tratando de conseguir uno de emergencia, pero creo que ya se ha solucionado".

El jugador de 26 años tiene previsto recoger su nuevo documento antes de viajar a Argentina el viernes.

Carter, que jugó con el equipo de rugby seven en los Juegos Olímpicos de París, podría debutar con los All Blacks de rugby XV ante los Pumas, el 16 de agosto en Córdoba (Argentina).