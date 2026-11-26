El piloto británico Ollie Bearman proseguirá su carrera en la Fórmula 1 en 2027 con Haas, después de que el equipo estadounidense anunciara el jueves su renovación para una tercera temporada consecutiva.

El piloto de 21 años, con 48 carreras disputadas en la Fórmula 1 y un total de 71 puntos en el Mundial, condujo por primera vez para Haas en 2023 antes de incorporarse como piloto titular en 2025.

El Team principal, Ayao Komatsu, afirmó que era una "decisión natural" mantener a Bearman al volante.

"Hemos visto su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista", explicó.

Bearman tendrá un nuevo compañero de escudería la próxima temporada, el brasileño de 21 años Rafa Câmara, que toma el volante del francés Esteban Ocon.

Haas ocupa el séptimo puesto en el Mundial constructores con 31 puntos, mientras que este fin de semana se disputa el Gran Premio de Catar, la penúltima carrera de la temporada.