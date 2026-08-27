El piloto de MotoGP Ai Ogura es operado con éxito de la mano izquierda

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), tercer clasificado del campeonato del mundo de MotoGP, fue operado con éxito de una fractura en el pulgar de la mano izquierda, aunque aún no hay fecha para su regreso, informó este jueves su equipo.

"El Dr. Xavier Mir, que llevó a cabo la operación, señaló que la fractura del pulgar izquierdo de Ai se ha tratado con una placa y que se realizará una evaluación de su estado este fin de semana antes de establecer un programa de rehabilitación", explicó la escudería estadounidense en un comunicado.

Este examen servirá para determinar cuándo podrá volver a subirse a una moto el japonés, cuya ausencia en el Gran Premio de Aragón de este fin de semana va a perjudicar su lucha por el título mundial.

"Aunque esperamos que Ai pueda participar en el Gran Premio de San Marino, que comenzará dentro de 15 días, por ahora es demasiado pronto para confirmarlo. Nuestro objetivo, nuestro deseo, es por supuesto que esté de vuelta ya en Misano, pero habrá que ver cómo evoluciona la situación", declaró Davide Brivio, jefe de Trackhouse, al sitio web de MotoGP.

Esta lesión, sufrida mientras hacía motocross en Japón, supone un duro golpe para Ogura, que contra todo pronóstico se ha posicionado como candidato al título mundial en su segunda temporada en MotoGP.

El japonés sólo cuenta con 37 puntos de desventaja respecto al líder español del campeonato, Jorge Martín (Aprilia), cuando aún quedan diez carreras por disputarse este año.

A finales de junio, Ogura logró su primera victoria en la categoría reina en los Países Bajos y suma otros tres podios en Grandes Premios esta temporada, con su tercer puesto en Francia y sus dos segundas posiciones en la República Checa y en Alemania.