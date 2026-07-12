El piloto de motos Bezzecchi es operado de la clavícula izquierda

El piloto italiano de MotoGP Marco Bezzecchi (Aprilia), que se fracturó la clavícula izquierda el sábado durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Alemania, fue operado "con éxito" este domingo en Italia, indicó su equipo.

"Marco Bezzecchi ha sido operado con éxito por el doctor Giuseppe Porcellini en el hospital universitario de Sassuolo. La fractura de su clavícula izquierda ha sido reducida y estabilizada", anunció la escudería oficial Aprilia en un comunicado.

"Aunque sea todavía demasiado pronto para definir un calendario preciso de recuperación, esperamos ver a Marco retomando la competición durante el próximo Gran Premio en Silverstone (7-9 de agosto). Sin embargo, un pronóstico más preciso será comunicado en los próximos días, según la evolución de su estado clínico", precisó la formación transalpina.

MotoGP entró este domingo en su parón del verano europeo después del Gran Premio de Alemania, ganado por el vigente campeón mundial español Marc Márquez (Ducati).

Los pilotos no volverán a la pista hasta el 7 de agosto, con los ensayos del Gran Premio de Gran Bretaña.

Estas semanas de pausa deberían permitir a Bezzecchi, ganador de cuatro Grandes Premios esta temporada, recuperarse de la intervención quirúrgica.

Durante gran parte del curso líder de la general del Mundial, Bezzecchi ha bajado su rendimiento en las últimas carreras y el español Jorge Martín, compañero de Aprilia, es quien ocupa ahora el primer lugar de la clasificación.

Martín superá por apenas 14 puntos al segundo de la general, el japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), mientras que Marc Márquez acecha ahora como tercero, a 28 unidades.

Bezzecchi es cuarto, a 22 puntos del líder y con apenas dos de ventaja sobre otro italiano, Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).