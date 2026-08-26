El piloto español de MotoGP Fermín Aldeguer firma con VR46

El español Fermín Aldeguer, que disputa su segunda temporada en MotoGP con el equipo Gresini, ha firmado por dos años con VR46, la otra escudería satélite de Ducati propiedad de la leyenda Valentino Rossi, informó este miércoles la formación italiana.

Aldeguer, de 21 años, dispondrá de una Desmosedici oficial, igual que los dos pilotos del equipo oficial Ducati, sus compatriotas Marc Márquez y Pedro Acosta.

El murciano, que logró una victoria en Indonesia y otros dos podios en Austria (3º) y Francia (2º) en su primera temporada en la élite, en 2025, vive una segunda campaña más complicada y marcada por las lesiones, especialmente una fractura de fémur en la pierna izquierda que le hizo perderse los ensayos de pretemporada este invierno.

"Desde su llegada a MotoGP ha demostrado un talento extraordinario, una gran capacidad de aprendizaje y una determinación que nos impresionaron de inmediato. Sigue siendo un piloto muy joven, pero su potencial es enorme y estamos convencidos de que todavía tiene un amplio margen de progresión. Por eso hemos decidido invertir aún más en él", subrayó Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse.

La identidad de su futuro compañero de equipo todavía no se conoce, pero debería ser el italiano Nicolo Bulega, que está arrasando en el campeonato de Superbikes, según la prensa especializada.

Por otra parte, el italiano Luca Marini, hermanastro de Rossi que había competido con VR46 antes de fichar por Honda hace dos años, ha firmado por el equipo francés Tech3, escudería satélite de KTM dirigida por el italiano Günther Steiner.

"Aporta una enorme experiencia, pero también la mentalidad y el enfoque adecuados para lo que estamos construyendo. Entramos en un nuevo capítulo apasionante con KTM, y estamos convencidos de que Luca tiene la velocidad, la experiencia y la determinación necesarias para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos", declaró este miércoles el que fuera jefe de la escudería estadounidense de F1 Haas.

Tech3 tampoco ha desvelado el nombre de su segundo piloto para 2027, pero el joven australiano Senna Agius, actual tercero del campeonato de Moto2, parte como favorito según varios medios.