El piloto finlandés de F1 Bottas viaja de Sepang a Singapur en bicicleta

Lejos de los lujos de la F1, Valtteri Bottas, compañero de Sergio Pérez en la escudería Cadillac, recorrerá los 350 km entre Sepang (Malasia), donde disputó la carrera el domingo, y Singapur, escenario del siguiente Gran Premio este fin de semana, en bicicleta.

El piloto finlandés de 37 años y ciclista consumado debería llegar este miércoles por la noche o incluso el jueves por la mañana al circuito de Marina Bay, apenas unas horas antes de que, como el resto de corredores, atienda a los medios de comunicación como anticipo del Gran Premio de Singapur, de viernes a domingo.

"Sí, estoy pedaleando hasta Singapur por caminos de tierra menos concurridos. ¡Nos vemos allí!", publicó Bottas en sus redes sociales, un mensaje acompañado de vídeos y fotos suyas sobre su bicicleta de gravel, circulando por pistas, senderos y carreteras asfaltadas entre Sepang (a 60 kilómetros al sur de Kuala Lumpur) y la frontera con la ciudad‑Estado de Singapur, situada a 350 km, en el extremo sur de Malasia.

Según la aplicación de seguimiento deportivo Strava, Bottas rodó primero el domingo por la noche de Sepang a Port Dickson, 56 km en algo más de dos horas y el segundo día, pedaleó cerca de 162 km en 5 h y 45 min, a una velocidad media de 28 km/h.

Según las últimas informaciones, Bottas ha pasado por Malaca, Muar y debería llegar a Johor Bahru, en la frontera entre Malasia y la isla‑Estado de Singapur.

Cadillac indicó a la AFP que se trata de una "actividad privada".

El GP urbano de Singapur, que se disputa de noche y cuyos primeros entrenamientos comienzan el viernes, se corre generalmente con tasas de humedad de entre el 80% y el 90% y temperaturas que superan los 30 °C.

En Malasia, que el pasado fin de semana acogió el GP de Baréin, los pilotos salieron con una hora y media de retraso debido a un enorme aguacero monzónico.

Bottas se salió de pista y abandonó en la vuelta 9, por lo que pidió "disculpas" a Cadillac, la nueva escudería estadounidense del paddock, que no ha sumado ningún punto este año, ni con el finlandés ni con el mexicano "Checo" Pérez.

Bottas corre en F1 desde 2013, ha logrado diez victorias y 67 podios y ha sido dos veces subcampeón del mundo, en 2019 y 2020 con Mercedes, junto al británico Lewis Hamilton.

Ciclista destacado, participó en el Mundial de gravel (especialidad que combina la ruta con las pistas sin asfaltar) en 2024 en Bélgica, y su pareja es la ciclista profesional australiana Tiffany Cromwell.