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El Plaza busca rugir en Nicaragua

El equipo panameño arranca su paso en la Copa Centroamericana 2026 ante el Diriangén FC

El Plaza busca rugir en Nicaragua
Cortesía @cdplazaamador | Sesión de entrenamiento de jugadores del club panameño de fútbol Plaza Amador, sobre la cancha del American Nicaraguan School.
Roberto Robinson
28 de julio de 2026

La Copa Centroamericana de la Concacaf levanta esta noche su telón para inaugurar su torneo 2026. Y por Panamá, el primer club que saldrá a la cancha es el tricampeón nacional, CD Plaza Amador, que visitará hoy (9:00 p.m., en el Estadio Miguel Chocorrón Buitrago) al Diriangén FC, de Nicaragua, en la fecha 1 del grupo A. Esa llave la completan Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), Xelajú (Guatemala) y Luis Ángel Firpo (El Salvador).

Los también panameños Alianza y UMECIT, y Mixco (Guatemala), debutantes en la copa, están ubicados en el grupo C, junto a Olimpia (Honduras) y Deportivo Saprissa (Costa Rica).

Mañana, será el turno del UMECIT, que recibe al Saprissa, en el Estadio Universidad Latina (7:00 p.m.). En la fecha 2, Alianza choca de visita con el Saprissa, el 5 de agosto.

El torneo, que llega a su cuarta edición, reúne a 20 clubes de Centroamérica, divididos en una primera fase en cuatro grupos de cinco integrantes, que competirán por el título y por los seis boletos a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Desde su creación en 2023, Alajuelense ha dominado la competencia al conquistar las tres primeras ediciones.

20
equipos de ligas de fútbol de Centroamérica participan en el torneo.
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