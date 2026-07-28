El Plaza busca rugir en Nicaragua

La Copa Centroamericana de la Concacaf levanta esta noche su telón para inaugurar su torneo 2026. Y por Panamá, el primer club que saldrá a la cancha es el tricampeón nacional, CD Plaza Amador, que visitará hoy (9:00 p.m., en el Estadio Miguel Chocorrón Buitrago) al Diriangén FC, de Nicaragua, en la fecha 1 del grupo A. Esa llave la completan Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), Xelajú (Guatemala) y Luis Ángel Firpo (El Salvador).

Los también panameños Alianza y UMECIT, y Mixco (Guatemala), debutantes en la copa, están ubicados en el grupo C, junto a Olimpia (Honduras) y Deportivo Saprissa (Costa Rica).

Mañana, será el turno del UMECIT, que recibe al Saprissa, en el Estadio Universidad Latina (7:00 p.m.). En la fecha 2, Alianza choca de visita con el Saprissa, el 5 de agosto.

El torneo, que llega a su cuarta edición, reúne a 20 clubes de Centroamérica, divididos en una primera fase en cuatro grupos de cinco integrantes, que competirán por el título y por los seis boletos a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Desde su creación en 2023, Alajuelense ha dominado la competencia al conquistar las tres primeras ediciones.