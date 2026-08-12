El PSG abre su temporada repitiendo como supercampeón de Europa

El Paris Saint-Germain levantó el telón del curso futbolístico europeo 2026-2027 revalidando su título en la Supercopa de Europa, al vencer 2-1 al Aston Villa este miércoles en la ciudad austríaca de Salzburgo.

Désiré Doué fue el autor del tanto de la victoria, en el minuto 61, después de que su compañero georgiano Khvicha Kvaratskhelia abriera el marcador en el 20' y el joven Brian Madjo, de 17 años, igualara para el equipo de Birmingham en el 45'.

El gigante francés, ganador de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones de Europa, repite así el título de este certamen continental que ya había conseguido en agosto del año pasado.

En ese momento superó también a un club inglés, en aquel caso el Tottenham, en la tanda de penales.

Antes de estos dos títulos encadenados, el PSG solo había jugado la Supercopa europea en una ocasión, en 1996, y la había perdido, pero el DT español Luis Enrique ha llevado al conjunto galo en los últimos años a una nueva dimensión.

En la final de la Champions League en mayo se impuso en el pulso táctico a otro español, al vencer al Arsenal de Mikel Arteta. Esta vez Luis Enrique doblegó a su compatriota Unai Emery, el hombre que dio a los Villanos la Europa League en mayo.

- ¿Otro título el domingo? -

Este partido en Austria, entre los campeones de los dos principales torneos de clubes de la UEFA, sirve como apertura simbólica de la nueva temporada continental, a la espera de que el 27 de agosto se realice el sorteo de la Champions League.

Antes de ello, el PSG arrancará en los torneos domésticos: este domingo puede ganar otra Supercopa, la de Francia, donde visita al Lens, una semana antes de su arranque en la Ligue 1, el 23 de agosto frente al Rennes.

El PSG ha ido mejorando las sensaciones en el arranque del curso, después de perder 3-0 ante el Mallorca y de empatar 1-1 con el Manchester United en recientes amistosos.

Los parisinos todavía están en fase de rodaje y en una pretemporada complicada de gestionar, porque no pudo contar con sus principales estrellas hasta fechas muy recientes debido a las vacaciones postmundialistas, pero ni eso le obstaculizó en su objetivo.

En un partido de alternativas y en el que el Aston Villa plantó batalla y no se rindió hasta el final, decidieron dos fogonazos de calidad.

- Regreso feliz de Doué -

Primero marcó Kvaratskhelia, descansado al no haber estado en el Mundial 2026 y que anotó en el 20' con un potente tiro a pase de Doué, el autor del gol del 2-1 definitivo en el 61' al acertar en un mano a mano ante Marco Bizot, con asistencia de Ousmane Dembélé.

Una revisión en el VAR descartó un fuera de juego y dio ventaja al PSG antes de una media hora en la que no se movió el marcador.

Doué se convertía así en protagonista, apenas dos días después de haberse incorporado a la disciplina de Luis Enrique tras ser semifinalista con Francia en el Mundial 2026.

Antes de ese gol decisivo, el Aston Villa se había aferrado al partido con un tanto del adolescente Madjo en el 45', que ganó un duelo ante el ecuatoriano Willian Pacho.

En un equipo que ha sufrido especialmente la salida de su estrella Morgan Rogers rumbo al Chelsea, Madjo se mostró especialmente activo en ataque y tuvo ocasiones para ampliar la cuenta.

El Aston Villa, campeón de la Supercopa de Europa en 1982, no pudo repetir aquel éxito de hace 44 años y debe ahora digerir esta desilusión antes de arrancar en la Premier League el 23 de agosto contra el Brighton.