El Paris Saint-Germain amplió su ventaja al frente de la Ligue 1 al ganar 2-0 en casa al Lorient este sábado en la 12ª jornada, en la que el Paris FC, segundo clasificado, cayó 1-0 el viernes en campo del Brest.

Esta combinación de resultados hace que el PSG aumente de tres a seis puntos su margen sobre su perseguidor más cercano.

El Brest (3º) se quedó por ahora en el podio de la clasificación a ocho unidades del primero y con una mejor diferencia de goles que el Lille, que baja al cuarto lugar tras perder 2-1 este sábado en su visita a Le Mans (13º).

El Lyon (5º) puede subirse al podio si gana el domingo al Mónaco (9º), lo que le permitiría alcanzar en puntos al Paris FC.

En cualquier caso, el PSG se aseguró un cómodo colchón de seis enteros y saldrá muy reforzado de este fin de semana.

Los tantos de la victoria ante el Lorient (11º) en el estadio Parque de los Príncipes, en un partido relativamente tranquilo para los pupilos de Luis Enrique, llevaron la firma de Senny Mayulu (32') y de Ousmane Dembélé (67').

Ese último, recuperado de unos problemas físicos en un muslo, pudo cumplir con el rol de líder ofensivo que le parece destinado en un equipo castigado por las lesiones en las últimas semanas.

Los bicampeones de Europa tienen a figuras como Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué como bajas de larga duración.

Dembélé reapareció de su última lesión el pasado sábado en la victoria de su equipo en tierra del Niza y marcó uno de los tantos del PSG el miércoles en el empate 2-2 en casa contra la Roma en la Liga de Campeones europea.

- Repóker de Sima -

Pero si hubo un nombre propio este sábado en la liga francesa fue el del atacante senegalés Abdallah Sima, que firmó los cinco tantos del Lens (8º) en la victoria 5-2 en el campo del Angers (19º).

Fue la primera vez en doce años que un jugador consiguió cinco tantos en un mismo partido del campeonato francés, exactamente desde el 26 de octubre de 2014, cuando el brasileño Carlos Eduardo lo logró para el Niza frente al Guingamp (7-2).

Según la base de datos estadística Opta, la anterior vez había sido tres décadas antes, el 28 de abril de 1984, cuando el alemán Tony Kurbos logró seis goles para el Metz contra el Nîmes (7-3).

En cualquier caso, la hazaña de Sima pasará a los libros de historia del fútbol galo, después de anotar el primero en el 43' y luego completar su manita en la segunda mitad (64', 70', 76', 81').

El Angers, que llegó a ir con 1-0 y 2-1 de ventaja en el marcador, terminó sucumbiendo a esta exhibición.

- Wahi conduce al Niza -

En el resto de partidos del sábado, el Niza subió al sexto lugar y se da un nuevo impulso en la carrera por los puestos europeos al golear 4-1 al Troyes, decimosexto.

El protagonista de ese partido fue el marfileño Elye Wahi, que consiguió un triplete, gracias al cual suma un total de nueve dianas en esta Ligue 1 y alcanza a Lassine Sinayoko, del Paris FC, en lo alto de la tabla de máximos anotadores.

El Estrasburgo (14º) ganó por su parte 3-1 en el campo del colista Le Havre, que solo dos puntos en doce partidos, todavía sin ganar, parece destinado al descenso a la Ligue 2.