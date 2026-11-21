El Paris Saint-Germain conservó su liderato en la Ligue 1 al vencer de visita 3-2 al Niza este sábado en la 11ª jornada, pero teme ahora por su atacante Désiré Doué, que se lesionó una rodilla y fue sacado del césped en camilla y llorando.

La lesión de Doué fue sin duda la imagen del partido en el Allianz Riviera y los hinchas parisinos contienen ahora el aliento a la espera de un diagnóstico del percance sufrido por el delantero.

El Niza sorprendió de entrada al adelantarse en el minuto 8 por medio del argelino Mohamed El Amine Amoura, pero el PSG remontó en tres minutos, con un penal transformado por Senny Mayulu (31') y un gol de Doué (32'), éste poco antes de su lesión.

El hombre que entró en su lugar, el español Ferran Torres, fue precisamente el autor del tercero del PSG, ya en el 85'. El Niza descontó en el 90+5' gracias al tunecino Ali Abdi, pero no tuvo tiempo para buscar el empate.

Con este triunfo, el PSG se pone con cinco unidades de ventaja sobre el segundo, el Lille, que recibe en el último turno del sábado al Lyon (5º), donde se estrena su nuevo entrenador, el español Carlos Vicens.

El Niza, sexto, cortó su buena racha en la que había ganado cinco de sus seis partidos anteriores.

Pero más allá de la situación en la tabla de posiciones, la lesión de Doué fue la gran noticia de la tarde, en una acción en la que el jugador no tuvo contacto con nadie: se torció la rodilla en un movimiento cuando intentaba irse con el balón.

Se echó entonces al césped con evidentes signos de dolor y pidió la entrada de las asistencias médicas, que estuvieron atendiéndole varios minutos antes de proceder a su evacuación en camilla.

El propio Doué, desconsolado, no podía evitar las lágrimas de frustración y el capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, acudió a consolarle.

El joven extremo de 21 años jugaba además este partido en Niza con un protector en su boca por una luxación dental, sufrida por un golpe en un partido de Francia contra Italia por la Liga de Naciones la semana pasada.