El PSG se pasea ante el Nantes y se escapa como líder

El Paris Saint-Germain dio un paso importante en su intento de revalidar el título en la liga francesa al ganar 3-0 en casa al Nantes, este miércoles en un partido que había sido aplazado a mediados de marzo y que correspondía a la 26ª jornada.

Gracias a esta victoria, el PSG amplía de uno a cuatro puntos su ventaja sobre el segundo, el Lens, cuando quedan cinco jornadas para el final de la Ligue 1.

El protagonista de la tarde en el Parque de los Príncipes, en París, fue el georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, que abrió el marcador al transformar un penal en el minuto 11 y que puso el tercero y definitivo en el 50', para dejar el choque visto para sentencia en el inicio de la segunda mitad.

Entre medias, Desiré Doué (37'), asistido por Achraf Hakimi, había firmado el segundo tanto del PSG.

El Nantes, que no pudo contar con su entrenador, Vahid Halilhodzic, por suspensión, había llegado a igualar en el 22' con un tanto de Louis Leroux, que fue anulado tras una revisión en el VAR.

- Reacción y rotaciones -

La victoria permite al equipo de Luis Enrique levantar el vuelo tras el resbalón sufrido en el mismo estadio el pasado domingo, cuando fue derrotado 2-1 por el Lyon.

Como en ese duelo, el PSG hizo rotaciones y en esta ocasión fueron titulares el joven español Dro Fernández (18 años) en el centro del campo y el brasileño Lucas Beraldo en defensa.

Sin embargo, Luis Enrique sí quiso contar en esta ocasión con otros pesos pesados, especialmente Ousmane Dembélé y Kvaratskhelia, que no fueron titulares el domingo.

Por contra, el Nantes, decimoséptimo y penúltimo, sigue complicándose la permanencia y parece hundirse cada vez más hacia la Ligue 2. Está a cinco puntos del decimosexto, el Auxerre, que ocupa puesto de repechaje.

El Nantes llegó a inquietar al PSG en la primera mitad y Matthis Abline (36', 40') puso a prueba los reflejos del arquero Matvei Safonov.

- Pensando en la Champions -

Dembélé tuvo un papel activo en el partido, primero con una buena ocasión en el 17' que obligó a una gran intervención de Anthony Lopes y luego con su asistencia para Kvara, con la que el Balón de Oro se sumó de forma indirecta a la fiesta y permitió una segunda mitad plácida para los suyos.

Este partido entre PSG y Nantes fue aplazado en marzo para dar la oportunidad al equipo de la capital francesa de concentrarse al 100% en su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones europea ante el Chelsea.

El equipo de París, defensor del título europeo, sigue en liza en esa Champions, donde el martes de la próxima semana afrontará la ida de semifinales ante el Bayern Munich, reciente campeón de la Bundesliga.