El rechazo de las visas a gimnastas rusas no está ligado al "rendimiento", afirma Países Bajos

La negativa de Países Bajos a conceder un visado a tres gimnastas rusas que debían participar en los Mundiales de Róterdam a partir del sábado obedece a "casos particulares" y no guarda relación con "el rendimiento deportivo", informaron este jueves las autoridades neerlandesas.

Consultado por la AFP, un portavoz del Ministerio de Sanidad y Deportes recordó que la posición de Países Bajos es autorizar a los deportistas rusos y bielorrusos a "participar en competiciones deportivas (únicamente) bajo bandera neutra", pero "que es posible que, en algunos casos particulares, no se conceda un visado".

"Países Bajos examina cada solicitud con cuidado, de conformidad con el código de visados de la Unión Europea. Este código establece que se puede denegar un visado si el solicitante es considerado una amenaza para el orden público, la seguridad interior o las relaciones internacionales de alguno de los Estados miembros", indica un comunicado de las autoridades neerlandesas.

"El rendimiento deportivo no entra en absoluto en consideración en esta evaluación", añadieron.

El martes, la Federación Rusa de Gimnasia había denunciado medidas destinadas a "apartar a las mejores gimnastas de la lucha por las medallas" y una "discriminación directa contra las atletas rusas".

La Federación Internacional (World Gymnastics) había señalado el miércoles que la decisión de denegar los visados competía exclusivamente a las autoridades neerlandesas.

Tres de las mejores gimnastas rusas, Victoria Listunova, Anna Kalmykova y la vigente campeona de Europa y del mundo, Angelina Melnikova, estarán ausentes de los Mundiales (del 17 al 25 de octubre), lo que llevó a la Federación Rusa a recurrir ante el Comité Olímpico Internacional, dado que estos Mundiales son una de las fases de clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

En agosto, a Melnikova se le había denegado inicialmente el visado para participar en los Campeonatos de Europa en Croacia.

La decisión fue anulada en apelación y posteriormente ganó la medalla de oro en el concurso general.

Esta nueva denegación de visado se produce en un momento en que Rusia intensifica sus esfuerzos para ser readmitida en el mundo del deporte, tras años de restricciones después del estallido de la guerra en Ucrania en 2022 y a la revelación de un sistema de dopaje organizado por el Estado durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.