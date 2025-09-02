El recorrido de Venus Williams en dobles del US Open acaba en cuartos

Después de tres vibrantes triunfos, la icónica Venus Williams y la joven Leylah Fernández fueron eliminadas el martes en los cuartos de final del torneo de dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos.

La estadounidense y la canadiense cayeron por 6-1 y 6-2 frente a la primera pareja sembrada del torneo, formada por la estadounidense Taylor Townsend y la checa Katerina Siniakova.

Venus Williams, de 45 años, se retiró de la pista de Nueva York con una sonrisa y agradeciendo a los 14.000 aficionados por el entusiasta apoyo que les han brindado todo el torneo.

La mayor de las hermanas Williams, que regresó a la competición en julio tras más de un año de baja, también vivió un paso fugaz por la categoría individual.

La californiana no tiene intenciones de jugar ningún otro evento este año pero se ha reservado sus planes para la próxima temporada.

El recorrido en los dobles de Williams y Fernández, que accedieron por una invitación de última hora, ha sido una de las grandes sensaciones de este US Open, donde ilusionaron a sus aficionados con tres contundentes victorias seguidas.

El lunes, la californiana dijo que su hermana Serena estuvo siguiéndolas a distancia y dándoles consejos, y la emplazó a acudir a Flushing Meadows a apoyarlas en persona.