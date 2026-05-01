El Rejuego de las clasificaciones a siguientes rondas de la LPF

CONFERENCIA ESTEEn el Este, el primer lugar ya tiene dueño, pero la lucha por los puestos de playoffs sigue abierta.Plaza Amador (28 pts | DIF +9)Ya clasificado a semifinales como líder de la conferencia, cerrará la ronda regular ante Dep. Árabe Unido.Alianza FC (24 pts | DIF +5)Depende de sí mismo.Si gana vs SSM ➜ Clasifica a playoffs. Si empata ➜ Clasifica a playoffs. Si pierde ➜ Clasifica si UME y TAU empatan. Si UME o TAU ganan, dependerá que DAU pierda o empate, o si gana no lo supere en diferencia de goles. UMECIT FC (22 pts | DIF +5)Depende de sí mismo.Si gana vs TAU ➜ Clasifica a playoffs. Si empata ➜ Clasifica a playoffs si DAU pierde o empata. Si pierde ➜ Tauro FC (21 pts | DIF +6)Mantiene opciones directas.Si gana vs UME ➜ Clasifica a playoffs. Si empata ➜ Si pierde ➜ Árabe Unido (21 pts | DIF -1)Necesita combinación de resultados.Si gana vs PLA ➜ Clasifica a playoffs si UME y TAU empatan. Si empata ➜ Si pierde ➜ Sporting SM (18 pts)Sin opciones de clasificación en la última jornada.TABLA DE POSICIONES DEL ESTE (correspondiente a la Jornada 15)