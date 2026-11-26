El apertura argentino Benjamín Urdapilleta, del Perpiñán francés y máximo anotador de la era profesional del rugby de ese país europeo, se retira el sábado con un duelo de despedida entre ese club y La Rochelle, anunció el jugador este jueves.

Urdapilleta, de 40 años, ya había anunciado una primera retirada al término de la temporada 2024-2025 cuando militaba en el Clermont, también en Francia, pero decidió después dar marcha atrás en su decisión.

En noviembre de 2025 acudió a la llamada de socorro del Perpiñán y desde entonces viste los colores de este equipo de la Cataluña francesa.

"Hoy, de común acuerdo con el club, hemos decidido poner fin a mi contrato. Voy por fin a volver junto a mi familia, mi esposa y mis hijos, y comenzar a disfrutar de la vida con ellos en Argentina", dijo "Urda" en un vídeo publicado por el Perpiñán.

Urdapilleta, diecinueve veces internacional con los Pumas argentinos, solo jugó un partido con el Perpiñán esta temporada en la liga francesa, en octubre ante el Racing 92.

En aquel duelo firmó seis puntos para llegar a 2.619 unidades y convertirse en el máximo anotador de la historia del campeonato, desde que en ese país se pasó al profesionalismo en el rugby en 1995.

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Francia, donde empezó en el Oyonnax, antes de desarrollar la parte principal de la misma en las filas del Castres (2015-2023), con el que ganó la liga francesa en 2018.