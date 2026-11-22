Los franceses Théo Arribagé y Albano Olivetti ganaron el torneo de dobles del Masters ATP al derrotar en la final al salvadoreño Marcelo Arévalo y al croata Mate Pavic; 3-6, 7-6 (7/2) Y 10/6, este domingo en Turín.

Asociados desde hace poco más de un año, Arribagé, de 26 años, y Olivetti, de 34, habían empezado la temporada fuera del Top 50 mundial y se adjudicaron su séptimo título del año, con diferencia el más importante de sus carreras.

Arévalo, de 36 años, por su parte cayó en su segunda final del Masters ATP, mientras que para Matic, de 33, fue la tercera perdida.

"Es simplemente increíble", subrayó Arribagé. "Estamos realmente súper contentos con lo que hemos podido hacer durante estos 15 días, hemos trabajado muy bien, es la recompensa de todo el año. No habíamos ganado grandes títulos".

Asociados desde octubre de 2025, Arribagé, hijo del exfutbolista profesional Dominique Arribagé, y Olivetti, uno de los mejores sacadores del circuito, han ganado siete títulos esta temporada.

Llegaron a Turín con el 7º puesto de la clasificación mundial de dobles y ahora son quintos del mundo, cuando a principios de año estaban más allá del puesto 50.

Los franceses ya se habían enfrentado a Marcelo Arévalo y Mate Pavic, que les habían derrotado en el debut del torneo por 7-6 (9/7) y 6-4.

Es la sexta pareja desde el año 2000 en imponerse en las Finales ATP en su primera participación.