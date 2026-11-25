El San Jose Earthquakes derrotó la noche del martes 2-1 al Houston Dynamo y tomó ventaja en la primera ronda de playoffs de la liga norteamericana (MLS), que se disputa al mejor de tres partidos.

El equipo que lidera el delantero alemán Timo Werner tendrá su primera oportunidad de clasificar en el segundo duelo, que se disputará el sábado en Houston (Texas).

Werner, uno de los fichajes estelares de esta temporada en la MLS, originó el primer gol del partido en el minuto 11 al lanzar un córner que el británico Ronaldo Vieira cabeceó a la red.

Otro futbolista alemán, Eduard Löwen, amplió la ventaja de los locales con un espectacular tiro libre desde larga distancia en el minuto 24.

El Dynamo, que alineó de titular al veterano mediocampista mexicano Héctor Herrera, descontó en el 80' por mediación del estadounidense Duncan McGuire.

Un minuto después, el argentino Agustín Resch recibió una tarjeta roja directa que lastró el intento de remontada de Houston.

De esta forma, Werner arrancó los playoffs con mejor pie que otras estrellas de la MLS, como el argentino Lionel Messi (Inter Miami) y el polaco Robert Lewandowski (Chicago Fire), que cayeron en sus estrenos y están en riesgo de eliminación.