El skimo, de deporte desconocido a las portadas en España

El esquí de montaña, o popularmente skimo, era un deporte prácticamente desconocido para el gran público en España hasta las dos medallas olímpicas del jueves, que han llevado a esta disciplina a las portadas de la prensa del país.

"Medio siglo esperando este día", titulaba Marca, mientras que As optaba por "Un día para la historia": en ambos casos con la misma fotografía de Oriol Cardona con su oro y Ana Alonso con su bronce posando delante de unos aros olímpicos y recordando que el título del catalán es el segundo oro olímpico de invierno de España, 54 años después del logrado por el esquiador alpino Paquito Fernández Ochoa en el eslalon de Sapporo 1972.

En la prensa deportiva catalana, Sport también elegía esa foto de los medallistas de esprint con el titular "Reyes de la nieve", mientras que Mundo Deportivo optaba por un primer plano de Oriol Cardona con "Épico" en grandes letras de color blanco.

En la prensa de información general, era Cardona con su oro el elegido como gran foto de portada de El Mundo, La Razón o La Vanguardia, mientras que El País y ABC optaban por la foto del expríncipe inglés Andrés después de su arresto.

- El escenario más grande -

España no había conseguido medallas hasta ahora en Milán-Cortina y en toda su historia en Juegos Olímpicos de Invierno apenas había logrado cinco metales.

El presidente del gobierno calificó de "proeza" y de "orgullo para todo el país" lo conseguido por ambos deportistas, que disfrutaban así de una novedosa popularidad.

"No estamos acostumbrados a este escenario, a que haya tanta gente. Me temblaba el cuerpo entero por escuchar a tanta gente, tener tantos medios delante. Creo que no he estado tan nerviosa en la vida", admitía Ana Alonso en la zona mixta después de su bronce.

Los Mundiales y Europeos de su deporte están normalmente alejados de los focos, pero el esquí de montaña vivía el jueves el primer día de su historia en unos Juegos Olímpicos.

- Una disciplina atractiva -

En España, la mayoría de aficionados no había visto nunca una competición de skimo y fue descubriendo la modalidad del esprint, donde en tres minutos, los competidores deben realizar un recorrido que incluye carrera en montaña, subir unas escaleras, proceder a cambios de esquís y material (transiciones) y un descenso final, todo a ritmo frenético.

"¿Pensáis que habrá gustado?", preguntaba a los medios españoles desplazados a Bormio el seleccionador de España de esquí de montaña, Jordi Martín, que daba las gracias a los periodistas por ayudar a difundir su deporte.

"Más allá de los sentimientos, hay que seguir invirtiendo en esto. Hemos tenido soporte en los últimos años y estamos donde estamos porque todos los agentes, CSD (Consejo Superior de Deportes), COE (Comité Olímpico Español), Federación nacional y autonómicas, todos hemos ido a una. Hay que seguir por ahí", deseó.

"Tenemos una amplia base en España, hay gente que se quedó en casa que tenía nivel para haber luchado por un diploma aquí. Los que estamos, vamos a ir a muerte con esto", prometió.

- Padres pioneros -

España es, junto a Francia y Suiza, la potencia mundial en el skimo y las familias de Cardona y Alonso tienen mucho que ver en ello, ya que sus padres Joan, en los Pirineos (norte), y Gerardo, en Sierra Nevada (sur), fueron en su día dos de los pioneros de este deporte.

Gerardo falleció en 2010 en un accidente de montaña, pero Joan, un emblema del montañismo en Cataluña, estaba en Bormio el jueves disfrutando como un niño pequeño a sus 67 años.

Hasta este oro, el nombre más conocido del skimo en España era Kilian Jornet, ahora centrado en las carreras de ultrafondo y que ayudó a Oriol en los últimos meses en su preparación.

"Sin palabras, haber seguido tu camino desde que eras un niño que comenzaba a andar por la montaña es un privilegio", le dijo Jornet en un mensaje en Instagram, en el que transmitía a Ana Alonso la "llorera" por su bronce.

Cardona y Alonso buscan una nueva medalla en el relevo mixto del sábado, día en el que el Real Madrid visita al Osasuna: ¿para quién será la portada del domingo?