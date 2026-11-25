El ala de los Springboks, Pieter-Steph du Toit, aquejado de una "molestia" física, se perderá la final del Campeonato de Naciones contra Francia, anunció este miércoles el seleccionador Rassie Erasmus.

Erasmus explicó que Du Toit, bicampeón del mundo y dos veces elegido mejor jugador del año, se perderá el partido estelar del domingo en Twickenham debido a una "molestia".

Du Toit se vio involucrado en un choque con el centro irlandés Stuart McCloskey durante la derrota de Sudáfrica por 20-17 en Dublín el sábado, pero el comunicado del miércoles de los Springboks no hizo ninguna mención a ese incidente.

El jugador de 34 años había sido incluido en el XV titular de Sudáfrica para la final, anunciado el lunes.

Erasmus anunciará a lo largo de la semana si llama a un jugador de reemplazo.

Tampoco estará en la final por lesión el zaguero Damian Willemse.

En la final, los Springboks tratarán de evitar una tercera derrota consecutiva. La sufrida ante Irlanda se vio precedida de otra derrota ante Francia en París en fase de grupos.