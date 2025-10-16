El sumo conquista Londres durante cinco días

Durante una semana, un rincón de Londres se ha transformado en el antiguo Japón para acoger a decenas de luchadores de sumo, en una rarísima exhibición de este deporte fuera del país asiático.

El teatro Royal Albert Hall, conocido mundialmente por albergar conciertos, acoge un dojo auténtico de tierra y arena, y un llamativo tejado que recuerda a los santuarios jinja.

Miles de aficionados llenaron el establecimiento situado al oeste de Londres el miércoles, en la noche de apertura del Grand Sumo Tournament que durará cinco días y en el que participan 40 rikishi, algunos de ellos superestrellas de la disciplina como Onosato y Hoshoryu.

Es la primera vez que la Asociación de Sumo de Japón (JSA) organiza un evento fuera del país desde 2013, cuando los luchadores compitieron en Yakarta, y supone el regreso a Londres tras 34 años de ausencia.

"Quiero enseñar a la gente las cosas buenas sobre el sumo", dijo el luchador ucraniano Aonishiki, quien ganó su primer duelo.

- Inodoros reforzados -

"Normalmente solo ves sumo en Japón, así que no hay mucha gente en Europa que vaya por ahí con moños o kimonos. Espero que sea una buena ocasión para interactuar con gente".

El establecimiento ha tenido que hacer trabajos para adoptarse a los luchadores, trayendo nuevas sillas capaces de soportar 200 kg de peso, o inodoros reforzados.

Cada día los luchadores comen enormes cantidades de arroz y la organización ha revelado que el proveedor ha agotado su reserva de fideos.

Los propios luchadores han causado sensación, posando para fotos delante del palacio de Buckingham con sus vestimentas tradicionales y visitando la ciudad en bicicleta.

Incluso recrearon la icónica imagen de los Beatles en el paso de peatones de Abbey Road.

Pero el miércoles era el momento de ponerse serio en un evento que combina acción explosiva con gloria ceremonial, reflejo de las antiguas raíces del sumo.

Miles de aficionados llenaron el Royal Albert Hall, que cuenta con 5.000 localidades, donde recibieron un curso rápido del deporte. Además, había comentarios en inglés, que explicaban los movimientos.

Los aficionados sentados en cojines en el suelo fueron avisados por parte de la organización que podían ser aplastados por luchadores lanzados fuera del ring, pero no hubo percances en una emocionante noche de apertura.

- Expansión hacia el exterior -

Muchos espectadores sabían perfectamente lo que estaban viendo y animaban a su rikishi favorito. Las estrellas en Londres son sobre todo Hoshoryu y Onosato, que han alcanzado el rango más alto de yokozuna, un raro logro en el deporte.

Hoshoryu, un luchador de Mongolia, superó al japonés Hakuoho en el penúltimo combate de la noche, antes de que Onosato se impuso a su compatriota Ura.

Los jefes del sumo se han concentrado en los últimos años por atraer aficionados de todo el mundo, lanzando en 2022 el canal de Youtube Sumo Prime Time, que cuenta con 92.000 suscriptores, y en 2023 se estrenó en Netflix "Sanctuary", una serie de drama con temática sumo.

Ahora confían en que los eventos en el extranjero sean un punto de inflexión, con otro torneo planeado en París el próximo año.