El taekwondista Pontes ofrece un bronce a Brasil en París-2024 a costa de España

El taekwondista brasileño Edival Pontes se alzó este jueves con la medalla de bronce en la categoría de -68kg de los Juegos Olímpicos de París-2024, al derrotar al español Javier Pérez Polo.

Pontes, de 26 años y subcampeón del mundo en 2022 en la categoría de -74kg, se impuso a Pérez Polo por dos asaltos a uno (3-3, 4-6 y 4-3), durante un reñido combate sobre el tapiz violeta del Grand Palais de París.

En el primero, el brasileño superó el avance de su rival con una patada en la cabeza, que le valió ganar el asalto por superioridad tras el empate a 3 puntos.

El español marcó rápidamente una patada en la cabeza, seguida de otra en el pecho en el segundo asalto, que unidas a una amonestación a su rival le permitió empatar.

Pero en el tercero, dos rápidas patadas en el pecho adelantaron a 'Netinho', una ventaja que el español intentó recortar hasta el último segundo, sin éxito.

Gritos de "¡Brasil!" resonaron bajo la imponente estructura metálica y de vidrio del Grand Palais, donde la hinchada española había animado con más fuerza a su compatriota.

- Por la vía del repechaje -

El brasileño no partía como favorito. Tras caer en su primer combate en octavos contra el jordano Zaid Kareem, tuvo que esperar durante horas si accedía al repechaje.

"Cuando perdí el primer combate, no lo entendía. No paraba de preguntarle a Dios: '¿Qué está pasando? Estoy bien físicamente, en mi mejor momento (...) y no va a ser ahora'", confesó a la prensa.

Sin embargo, el acceso de Kareem a la final, en la que perdió contra el gran favorito, el uzbeco Ulugbek Rashitov, le abrió la puerta del repechaje: "Se me encendió una luz en la cabeza".

Y no la apagó. Antes de derrotar al español, se impuso al turco Hakan Recber, bronce en Tokio-2020 en -68kg y campeón del mundo en 2023 (-63kg), por dos asaltos a uno (8-7, 3-3, 7-1).

Una revancha --el turco lo eliminó en octavos en Japón-- que lo impulsó a sumar un tercer bronce al medallero olímpico del taekwondo brasileño, tras Natália Falavigna en Pekín-2008 y Maicon Siqueira en Rio-2016.

- "Rabia y frustración" -

El reverso de la medalla fue en esta ocasión para Pérez Polo, subcampeón mundial de esta categoría en 2019 y 12º en los Juegos de Tokio-2020.

"El trabajo del día ha estado bien. Ahora siento rabia y frustración", aseguró el madrileño de 27 años, que reconoció "despistes" durante su último combate pese a "dar más". "El deporte es así", agregó.

Su victoria hubiera sumado un nuevo metal a los 7 --un oro, cinco platas y un bronce-- que logró España desde la entrada en Sídney-2000 del taekwondo como deporte olímpico.

La víspera, en el primer día de competencia, la Roja tampoco pudo tocar metal: la gran esperanza Adriana Cerezo (-49kg), plata en Tokio-2020, cayó en cuartos, y Adrián Vicente (-58kg) estuvo a punto de ganar el bronce.

La segunda jornada de taekwondo en el Grand Palais terminó con Rashitov, de 22 años, proclamado de nuevo campeón olímpico como en Tokio-2020, con Kareem (plata), Pontes (bronce) y el chino Lang Yushuai (bronce) en el podio.

En la categoría femenina de -57kg, el oro fue para la surcoreana Kim Yujin, que derrotó en la final a la iraní Nahid Kiyanichandeh (plata).

Los bronces fueron para la canadiense Skylar Park y la búlgara Alizadeh Kimia.