El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidió el martes "por unanimidad" otorgar a Senegal el título de la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol 2025, en detrimento de Marruecos, que había sido proclamado campeón por una decisión administrativa.

La máxima jurisdicción deportiva, con sede en Lausana, invalidó así el razonamiento del tribunal de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que el pasado 17 de marzo había despojado a Senegal de su título para coronar a Marruecos, tras una final salpicada de incidentes.

Dos meses antes, en Rabat, Senegal había conquistado el torneo africano al imponerse a la anfitriona Marruecos (1-0) al término de un partido caótico: en señal de protesta por un penal concedido a los Leones del Atlas en el tiempo añadido, finalmente fallado por Brahim Díaz, una gran parte de los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego y no regresaron hasta un cuarto de hora más tarde.

El pulso fue a la prórroga y allí Senegal consiguió el gol de la victoria por medio de Alassane Gueye.

- "Nos llena de alegría" -

Tras el recurso presentado por Senegal, el TAS invalida el veredicto de la CAF y "considera que el árbitro no cometió ningún error de derecho" al ordenar la reanudación del juego tras los incidentes.

"Las reglas de la CAF (que habrían supuesto una derrota por incomparecencia de Senegal) se habrían aplicado si el árbitro hubiera decretado la interrupción definitiva del partido, lo que habría provocado la derrota de Senegal, pero ese no fue el caso", añadió la instancia por medio de su director general Matthieu Reeb.

Desde la CAF se limitaron a "respetar la decisión" y señalar que van a "tomar todas las medidas necesarias" para cumplirla.

"El Tribunal Arbitral del Deporte ha hecho justicia al deporte", se congratuló por su parte el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), Abdoulaye Fall.

Esta decisión "nos llena de alegría", reaccionó Sadio Mané, el capitán senegalés que había hecho volver a sus compañeros al césped, destacando "los esfuerzos y los sacrificios que cada uno ha hecho por esta segunda estrella".

- Hacia un recurso marroquí -

La FSF había denunciado meses atrás, tras verse despojada del título, "el atraco administrativo más burdo de la historia de nuestro deporte", llegando incluso a presentar el trofeo a los aficionados de su diáspora, a finales de marzo en el Stade de France, antes de acudir al TAS.

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) reaccionó rápidamente a la decisión del TAS, afirmando en un comunicado su voluntad de "emprender todos los procedimientos legales necesarios para impugnar" el veredicto.

La decisión tomada por el TAS este martes se inscribe en la línea de la jurisprudencia sobre la "doctrina del terreno de juego", que no cuestiona las decisiones deportivas de un árbitro, salvo en caso de corrupción o mala fe probadas.

La federación marroquí tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Federal suizo, que no juzga sobre el fondo, sino que interviene en casos de procedimiento.

Existen precedentes: en 2020, el Tribunal Federal anuló una sanción del TAS impuesta al nadador chino Sun Yang, debido a que un juez árbitro italiano había mostrado parcialidad hacia China en mensajes publicados en X. De vuelta ante el TAS, el nadador acabó recibiendo igualmente una dura sanción.