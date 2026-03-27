El tenista belga David Goffin se retirará al final de temporada

David Goffin, el primer tenista belga de la historia en entrar en el top 10 mundial, anunció este viernes que se retirará al final de la temporada.

El jugador de 35 años, que alcanzó su mejor ranking con el número siete del mundo en 2017, ha ganado seis títulos en el circuito ATP y ha disputado otras nueve finales.

"Todos estos años al máximo nivel han pasado factura a mi cuerpo", dijo en un vídeo publicado en las redes sociales. "La lesión de rodilla que sufrí el año pasado jugó un papel decisivo en mi decisión de parar".

Profesional desde 2009 y actualmente en el puesto 156, Goffin nunca fue más allá de los cuartos de final de un Grand Slam. Los alcanzó en Roland Garros en 2016 y en el Abierto de Australia al año siguiente.

El belga también disputó dos veces los cuartos en Wimbledon, en 2019, donde perdió ante el posterior campeón Novak Djokovic, y en 2022.

Además desempeñó un papel clave cuando Bélgica llegó a la final de la Copa Davis en 2015, pero perdió el punto decisivo ante el británico Andy Murray, y en 2017, cuando de nuevo terminaron como subcampeones ante Francia.

Tras aquella segunda final de la Copa Davis, llegó a las ATP Finals en Londres, derrotando a Rafael Nadal y a Roger Federer antes de perder contra Grigor Dimitrov.

"Lo di todo por el tenis y este deporte me ha dado mucho más de lo que jamás me atreví a imaginar", afirmó. "Eso es lo que hace que mi decisión sea tan difícil".