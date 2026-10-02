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El tico Gabriel Rojas gana tercera etapa del Tour de Panamá; Fredd Matute recupera el liderato

El tico Gabriel Rojas gana tercera etapa del Tour de Panamá; Fredd Matute recupera el liderato
Cortesía | El ciclista Gabriel Rojas a la cabeza de la carrera.
Redacción Web
02 de octubre de 2026

El costarricense Gabriel Rojas, integrante del equipo Manzaté La Selva, firmó una destacada victoria en la tercera etapa con llegada a la exigente Subida de Bebedero.

Rojas detuvo el cronómetro en 2:36:16, superando tras un arduo recorrido al hondureño Fredd Matute (Selección de Honduras), quien cruzó la meta en la segunda posición a 1:21, y al panameño Christofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval), tercer lugar a 2:04.

El podio del día fue el gran protagonista de la jornada tras haber formado parte de la fuga decisiva que se estructuró desde el kilómetro 20, integrada por un grupo de 16 corredores que marcó el ritmo de la carrera.

Cambios en la Clasificación General

Por tercer día consecutivo, la tabla general experimenta modificaciones en lo más alto. Fredd Matute vuelve a enfundarse la camiseta de líder con un tiempo acumulado de 8 horas, 8 minutos y 1 segundo. Gabriel Rojas escala hasta la segunda casilla a 1:35 del líder, mientras que Christofer Jurado se posiciona en el tercer peldaño a 2:04. Además, con esta actuación, Jurado pasa a vestir la camiseta como el mejor corredor nacional.

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Liderazgos por Categorías y Clasificaciones Secundarias

· Categoría Junior: Didier Ríos (Rali Giant) se mantiene al frente de la clasificación, escoltado por el mexicano José Mora a 2:03.

· Categoría Sub-23: Jexon Ledezma (Manzaté La Selva) conserva el liderato, manteniendo una ventaja de 1:05 sobre Liam Olson.

· Categoría Máster: Eustorgio Solís (C4) continúa portando la camiseta de líder, con una estrecha diferencia de 35 segundos sobre Alex Jorge (SPI).

· Clasificación por Puntos: Fredd Matute encabeza la tabla con 35 puntos, seguido por Bredio Ruiz (Senafront) con 26 unidades.

· Clasificación de Montaña: El guatemalteco Fredy Toc se coronó de forma anticipada como el campeón absoluto de esta modalidad.

Siguiente Jornada

La acción continuará mañana con la disputa de la cuarta etapa, la cual comprenderá un trazado de 92 kilómetros entre las localidades de Chitré, Santa María, Chitré, La Villa y Guararé.

* FUENTE: FEPACI

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