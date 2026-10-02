El tico Gabriel Rojas gana tercera etapa del Tour de Panamá; Fredd Matute recupera el liderato

El costarricense Gabriel Rojas, integrante del equipo Manzaté La Selva, firmó una destacada victoria en la tercera etapa con llegada a la exigente Subida de Bebedero.

Rojas detuvo el cronómetro en 2:36:16, superando tras un arduo recorrido al hondureño Fredd Matute (Selección de Honduras), quien cruzó la meta en la segunda posición a 1:21, y al panameño Christofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval), tercer lugar a 2:04.

El podio del día fue el gran protagonista de la jornada tras haber formado parte de la fuga decisiva que se estructuró desde el kilómetro 20, integrada por un grupo de 16 corredores que marcó el ritmo de la carrera.

Cambios en la Clasificación General

Por tercer día consecutivo, la tabla general experimenta modificaciones en lo más alto. Fredd Matute vuelve a enfundarse la camiseta de líder con un tiempo acumulado de 8 horas, 8 minutos y 1 segundo. Gabriel Rojas escala hasta la segunda casilla a 1:35 del líder, mientras que Christofer Jurado se posiciona en el tercer peldaño a 2:04. Además, con esta actuación, Jurado pasa a vestir la camiseta como el mejor corredor nacional.