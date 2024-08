El Torneo Nacional Baloncesto U23 salta a la cancha desde hoy

ML | La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) pone en marcha desde hoy el Torneo Nacional de Baloncesto U23. El campeonato, que reúne a jugadores de la categoría Sub-23, tendrá 12 equipos con 15 jugadores, de los cuales al menos 12 deben ser residentes de la provincia o sector que representen. El torneo se prolongará hasta el 28 de septiembre y contará con sedes en distintas regiones del país, en especial en el interior. En su primera jornada, que arranca hoy jugarán: Bocas del Toro vs Panamá Norte (7 pm) y Chiriquí vs Veraguas (9 pm), en el Gimnasio La Basita , en David, Chiriquí. Panamá Metro vs Panamá Oeste (7 pm) y Los Santos vs Herrera (9 pm), en el Gimnasio Municipal “La Cajetita de Fósforo”, en Chitré, Herrera. Guna Yala ante Coclé (7 pm); y Colón vs Panamá Este (9 pm) en la Arena Panamá Al Brown, en Ciudad de Colón. Otras sedes serán en Veraguas (Gimnasio de Soná); en Coclé (Gimnasio Algis ‘Cuteco’ Moreno); y en Chepo (Gimnasio de Las Margaritas). Varios de los encuentras serán transmitidos por el canal de Youtube de la federación: FEPABAPMA.