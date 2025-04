$!Empresarios rechazan llamado a huelga, perjudican a estudiantes

Empresarios manifestaron su rechazo al llamado a huelga indefinida que han realizado los gremios docentes para el miércoles 23 de abril. Los líderes de distintos gremios aseguran que esto solo perjudica el proceso de aprendizaje de los estudiantes que son los futuros profesionales del país.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, afirmó que "todos tenemos derecho a protestar, siempre y cuando no perjudiquemos a otros ya nuestros estudiantes en particular debemos ver cómo los apoyamos. Por favor no más huelga, Panamá no lo necesita. Nuestros estudiantes necesitan ir a las clases y demostrar que lo podemos lograr de la manera correcta para que en el futuro tengamos los profesionales de éxito que necesita el país".

Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (FEDECAMAS), dijo que "el cierre o el llamado a huelga de los docentes no tiene razón de ser en este momento. Hasta cuándo vamos a poner de víctimas a lo que nosotros tenemos que preservar como adultos, tenemos que preservar su educación. Tanto nos quejamos de la precariedad que tienen los jóvenes cuando salen del colegio, pero parte del problema es que no tienen las horas que determina para llenar el pensum programático del año escolar".