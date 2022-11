El ‘traicionado’ CR7 con su Sele

Tras desahogarse de su lamentable situación en el Manchester United, Cristiano Ronaldo se ha unido a su selección, para preparar el Mundial de Catar. El as descontento entrenó en Cidade do Futebol, Oeiras, junto con otras estrellas portuguesas. Ronaldo aseguró el domingo que se siente “traicionado” por el United, y además añadió que el entrenador, Erik ten Hag, y otros dirigentes de su equipo trataban de forzarle a marcharse.

En una entrevista con Piers Morgan, de ‘The Sun’, el cinco veces Balón de Oro, de 37 años, reflejó que pasa por un mal momento. El técnico neerlandés, que se hizo cargo de los ‘Diablos Rojos’ el pasado mayo, no le da muchos minutos de juego. “No le respeto porque no me muestra ningún respeto”, lanzó en la entrevista con el periodista de la televisión británica. Por su parte, el conjunto de Old Trafford ha emitido un comunicado oficial en el que anuncia que “considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos”. En Inglaterra indican que CR7 será multado con 1 millón de libras esterlinas ($1.178 millones) por sus ‘duras’ palabras hacia el club en la entrevista con Morgan. Medios internacionales ponen al jugador de vuelta con el Sporting de Lisboa, tras finalizar el Mundial.