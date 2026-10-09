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El U23 de básquet elevará la competencia

El fin de semana inicia en Panamá la temporada 2026 de la Liga de Baloncesto Nacional U23 Masculino

El U23 de básquet elevará la competencia
Cortesía Fepaba | Jugadores de baloncesto en un partido.
Roberto Robinson
09 de octubre de 2026

El Campeonato Nacional de Baloncesto Masculino- Liga de Baloncesto Nacional (LBN U23), arranca este fin de semana con una jornada este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre en cuatro sedes de un total de diez escenarios habilitados a nivel nacional durante la ronda regular.

Un total de trece equipos participarán en el torneo divididos en tres llaves: Grupo A: Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y Los Santos; Grupo B: Herrera, Panamá Metro, Coclé y Panamá Oeste; y Grupo C: Panamá Este, Panamá Norte, Colón, Darién y Guna Yala.

El formato de competencia en la Regular, que finaliza el sábado 24 de octubre, será de todos contra todos a dos rondas en cada grupo, los partidos están programados semanalmente. En el Grupo B, hoy desde las 8:00 p.m. en la fecha inaugural, en el gimnasio Municipal de Antón, se enfrentarán Herrera y Panamá Oeste; y a las 10:00 p.m. Panamá Metro vs Coclé.

Mientras que, en el Grupo C, desde las 3:00 p.m. en el gimnasio Roberto Kelly chocarán Darién ante Kuna Yala; a las 7:00 p.m., Panamá Norte recibe a Colón, y cierra la primera jornada a las 9:00 p.m.: Darién vs Panamá Este.

Varios encuentros tendrán un precio de entrada simbólico de 1 dólar, mientras otros serán gratuitos. Cabe destacar que la provincia de Colón es el actual campeón de la LBN U23, coronándose por primera vez tras vencer 76 a 68 al quinteto de Panamá Norte; en partido celebrado el sábado 5 de octubre de 2024, en el gimnasio Eugenio “Yuyín” Luzcando de Betania.

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al 24 de octubre se disputará la Ronda Regular entre 13 equipos.
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