El U23 de básquet elevará la competencia

El Campeonato Nacional de Baloncesto Masculino- Liga de Baloncesto Nacional (LBN U23), arranca este fin de semana con una jornada este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre en cuatro sedes de un total de diez escenarios habilitados a nivel nacional durante la ronda regular.

Un total de trece equipos participarán en el torneo divididos en tres llaves: Grupo A: Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y Los Santos; Grupo B: Herrera, Panamá Metro, Coclé y Panamá Oeste; y Grupo C: Panamá Este, Panamá Norte, Colón, Darién y Guna Yala.

El formato de competencia en la Regular, que finaliza el sábado 24 de octubre, será de todos contra todos a dos rondas en cada grupo, los partidos están programados semanalmente. En el Grupo B, hoy desde las 8:00 p.m. en la fecha inaugural, en el gimnasio Municipal de Antón, se enfrentarán Herrera y Panamá Oeste; y a las 10:00 p.m. Panamá Metro vs Coclé.

Mientras que, en el Grupo C, desde las 3:00 p.m. en el gimnasio Roberto Kelly chocarán Darién ante Kuna Yala; a las 7:00 p.m., Panamá Norte recibe a Colón, y cierra la primera jornada a las 9:00 p.m.: Darién vs Panamá Este.

Varios encuentros tendrán un precio de entrada simbólico de 1 dólar, mientras otros serán gratuitos. Cabe destacar que la provincia de Colón es el actual campeón de la LBN U23, coronándose por primera vez tras vencer 76 a 68 al quinteto de Panamá Norte; en partido celebrado el sábado 5 de octubre de 2024, en el gimnasio Eugenio “Yuyín” Luzcando de Betania.