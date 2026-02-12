El ucraniano Heraskevich recurre su descalificación olímpica ante el TAS

El piloto de skeleton ucraniano Vladislav Heraskevich, descalificado este jueves de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por querer llevar un casco con fotos de deportistas muertos en el conflicto con Rusia, presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

"El requerimiento es contra la decisión de los jueces de la IBSF (Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton) sobre la intención de Heraskevich de llevar en la competición un casco con retratos de deportistas ucranianos que han perdido la vida en la guerra, lo que ha sido considerado como incompatible con la Carta Olímpica", indicó el TAS en un comunicado.

Su recurso fue presentado ante la cámara ad hoc que el TAS constituye en cada edición de los Juegos para decidir rápidamente sobre los litigios olímpicos.

Su caso será examinado el viernes y la decisión, "en principio", llegaría durante ese mismo día, precisó la jurisdicción deportiva a la AFP.

Heraskevych, abanderado de Ucrania en estos Juegos, tenía opciones reales de medalla después de haber sido cuarto en el Mundial del año pasado.

Ha solicitado la anulación de su descalificación, según el TAS.

En su escrito, el deportista de 27 años "sostiene que la exclusión es desproporcionada, que no está fundada en una violación técnica o de seguridad y que le causa un perjuicio deportivo irreparable", detalla el comunicado.

"De manera provisional", Heraskevych desea ser "reintegrado" a la competición "con efecto inmediato" y poder efectuar "un descenso oficial supervisado por el TAS a la espera de la decisión final".

El COI había intentado sin éxito desde el martes convencer al deportista de aceptar una propuesta consistente en cambiar su casco, no aceptado en virtud de las normas del organismo sobre la neutralidad política, por un brazalete negro.