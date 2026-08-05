El ucraniano Mudryk vuelve a jugar con Chelsea tras 21 meses de suspensión

El delantero ucraniano Mykhailo Mudryk jugó este miércoles por primera vez desde su suspensión por dopaje que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi dos años, en la derrota del Chelsea ante la Juventus de Turín (0-1) en Hong Kong.

El jugador de los Blues ingresó en el terreno de juego para sustituir al senegalés Nicolas Jackson en el minuto 82 de un partido amistoso de pretemporada.

El gol de la victoria del equipo italiano fue obra del kosovar Edon Zhegrova (68').

La federación inglesa autorizó a Mudryk a volver a jugar a finales de julio, tras un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que permitió el abandono del recurso presentado ante el TAS por el ucraniano, suspendido cuatro años tras un control que reveló la presencia de una baja concentración de meldonium, una sustancia prohibida.

El extremo de 25 años, por el que el Chelsea desembolsó más de 100 millones de dólares para ficharlo del Shakhtar Donetsk en enero de 2023, no había vuelto a jugar desde el 10 de noviembre de 2024.