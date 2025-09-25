El “utility” de oro

José “Chema” Caballero es el hombre del momento. Su imparable la noche del pasado martes, que terminó por empujar una carrera anotada por Aaron Judge, le dio la victoria 3-2 sobre los Chicago White Sox, convirtiéndolo en el héroe de la clasificación de los Yankees de Nueva York a la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas (MLB, siglas en inglés).

El santeño de 29 años, aterrizó en los Yankees, proveniente de los Rays de Tampa Bay, el pasado 31 de julio, y debutó el día siguiente.

La victoria del martes le permite a los Mulos asegurar un cupo de comodín, pero se mantienen con posibilidades de ganar la división Este de la Liga Americana, que actualmente es liderada por los Azulejos de Toronto con un juego de ventaja, a falta de cuatro fechas por disputar en la temporada Regular.

con contrato hasta 2029, reiteró estar “contento” de estar en “un equipo que sale a competir y ganar los partidos”. “Siempre trato de ayudar al equipo, de estar en posición anotadora y quitarle un poco de presión al bateador, que el pitcher rival se concentre en mí. Al final, estoy haciendo mi trabajo”, comentó el canalero en entrevista en Wow deportes, al ser consultado por ser líder de bases robadas en la Liga Americana.

Hasta el pasado martes, fue marca era 48, en 37 partidos con los Yankees, además de batear para .284, con tres jonrones, nueve carreras empujadas, un OBP de .379, y un OPS de .866.