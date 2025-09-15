El Villarreal más ambicioso vuelve a la Champions con ganas de hacer historia

El Villarreal ha sido uno de los equipos españoles que más dinero se han gastado en reforzar el plantel con el fin de llegar lo más lejos posible en su regreso a la Champions, torneo en el que debutará el martes frente al Tottenham en Londres.

De cara a la presente edición, el conjunto dirigido por Marcelino García Toral no escatimó a la hora de fichar nuevos jugadores tras perder a sus hombres franquicia, Álex Baena, que se marchó al Atlético, y Yeremy Pino, al Crystal Palace.

El 'Subamarino Amarillo' cerró la ventana de fichajes, el 1 de septiembre, con la incorporación del delantero georgiano George Mikautadze, máximo goleador de la pasada Eurocopa, tras realizar la mayor inversión de su historia.

En total, la entidad castellonense desembolsó 36 millones de euros (42,1 millones de dólares), según su anterior equipo, el Lyon francés.

- Tercero de LaLiga en fichajes -

Antes, el Villarreal fichó a Renato Veiga, procedente del Chelsea, por 24,5 millones de euros (28,7 millones de dólares) y a Alberto Moleiro de Las Palmas por 16 millones de euros (18,7 millones de dólares).

Y se hizo también con Santiago Mouriño proveniente del Atlético por 10 millones de euros (11,7 millones de dólares) y Tajon Buchanan, del Inter de Milán, por 9 millones de euros (9,5 millones de dólares).

Además, Thomas Partey llegó libre, aunque con polémica tras ser acusado de violación en Inglaterra, y el Villarreal logró la cesión de Monor Solomon precisamente de su primer rival en la Liga de Campeones.

En total, unos 102 millones de euros, lo que convierte al Villarreal en el tercer equipo que más gastó de LaLiga en la última ventana, sólo por detrás del Atlético (176 millones) y Real Madrid (167,5) y cuatro veces más de lo invertido por el campeón Barcelona.

Con semejante plantilla, Marcelino espera dar un salto de calidad y debutar con victoria, una circunstancia que no consiguió en las cuatro ediciones que disputó la Champions: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2021-2022.

Pero, para ello, necesita revertir la situación. El Villarreal empezó con fuerza en LaLiga, con dos triunfos seguidos ante Oviedo (2-0) y Girona (5-0), pero cedió un empate frente al Celta (1-1) en la tercera fecha y cayó el sábado contra el Atlético 2-0 en el Metropolitano.

"Ahora toca recuperar bien y pensar en el debut en la Champions. Nos enfrentamos a un gran rival como es el Tottenham y esperamos hacer un buen papel en el estreno en un campo muy complicado", afirmó Moleiro tras la derrota en feudo colchonero.

- Maleficio inglés -

El Villarreal deberá tirar de épica para cortar la racha de dos décadas sin ganar en Inglaterra: venció al Everton (1-2), el 24 de agosto de 2005, en la fase previa de la Champions, que superó y llegó a alcanzar las semifinales con Manuel Pellegrini en el banquillo y Diego Forlán y Juan Román Riquelme como estrellas.

Su última visita a tierras británicas se saldó con una derrota por 2-0 en Liverpool en las semifinales de la edición 2021-2022.

Enfrente tendrá a un rival que, tras una desastrosa temporada pasada en la Premier League (17º) ha comenzado mejor este año, con tres victorias de cuatro encuentros (3º) y que cuenta con el brasileño Richarlison como una de sus estrellas.

Los Spurs juegan la presente edición de la Champions gracias al título logrado en la Europa League, que puso fin a una sequía de 17 años sin títulos y que sirvió para salvar la temporada, aunque el entonces técnico, el australiano Ange Postecoglou, fue cesado y sustituido por el danés Thomas Frank.

A partir del martes, el Villarreal buscará rememorar hazañas para hacer historia y grabar su nombre en el olimpo de la competición europea más importante a nivel de clubes.