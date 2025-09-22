Deportes

‘El vóley me hace sentir viva’

La joven promesa del voleibol nacional cuenta un poco de su trayectoria

‘El vóley me hace sentir viva’
Cortesía | La jugadora de voleibol Sofía Isabela Centella Medina, durante el VII Campeonato Centroamericano Sub-23 Femenino de voleibol de la AFECAVOL, en Belice.
‘El vóley me hace sentir viva’
‘El vóley me hace sentir viva’
Alejandro A.Tovar
‘El vóley me hace sentir viva’
Alejandro A.Tovar
‘El vóley me hace sentir viva’
‘El vóley me hace sentir viva’
ML | Sofía Isabela Centella.
‘El vóley me hace sentir viva’
‘El vóley me hace sentir viva’
‘El vóley me hace sentir viva’
Roberto Robinson
22 de septiembre de 2025

Sofía Centella fue reconocida como el segundo mejor bloqueo del VII Campeonato Centroamericano Sub-23 Femenino de voleibol de la AFECAVOL.

La joven central de la Selección de Panamá dejó una grata impresión en su primer torneo de este calibre, ceelebrado del 20 al 24 de julio pasado, en Belice.

“Definitivamente pude haberlo hecho mejor, y estoy entrenando mucho para regresar satisfecha la próxima vez”, aseguró Centella. “Ganar el segundo mejor bloqueo para mí fue una sorpresa gratificante”, añadió.

La atleta considera un honor representar a Panamá, pues es el premio a “todo mi esfuerzo en busca de mejorar mi técnica y condición física e intentar dejar una huella en el voleibol e inspirar a otras jugadoras”. Aunque recalca que esta disciplina “necesita más visibilidad” en Panamá.

“Por ejemplo: transmitir los juegos nacionales e internacionales en televisión nacional y, en general, promover el voleibol para que más personas se interesen y lo apoyen. Me gustaría que se mejoraran las instalaciones donde entrenamos. Además de donación de máquinas para hacer ejercicio y apoyos a los atletas en sus implementos, como zapatillas y rodilleras”.

“Nunca rendirme”

ml | “Mi estilo de competencia es nunca rendirme; así el marcador vaya 24-1, el juego no acaba hasta que el árbitro pite. Creo que lo que me diferencia de otros atletas es mi actitud en la cancha: jamás me vas a ver alzándole la voz o juzgando a una compañera, al contrario, siempre ánimo, porque si ganamos, ganamos todas y si perdemos, perdemos todas”.

Datos de interés

Nombre: Sofía Isabela Centella Medina. 18 años. Nacida en Ciudad de Panamá. Reside en Chanis.

Cursa el primer año universitario de la carrera de Psicología.

Tiene tres: dos varones y una mujer. Actualmente, solo practica voleibol.

Empezó a entrenar el voleibol en el año 2022, en la escuela.

Tags:
Panamá
|
Voleibol
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR