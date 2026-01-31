Elena Rybakina, una fuerza de la naturaleza tranquila e impenetrable

Tan potente con una raqueta en la mano como impenetrable para sus rivales y para los periodistas. Elena Rybakina, ganadora este sábado del Abierto de Australia, el segundo Grand Slam de su carrera, es una de las jugadoras más enigmáticas del Top 10.

En la pista "nunca sabes realmente" su estado de ánimo, declaraba el jueves en Melbourne Jessica Pegula (N.6 mundial), su víctima en semifinales.

"Una de sus mayores virtudes como jugadora es que mantiene la calma" sea cual sea la circunstancia, volvió a elogiarla la estadounidense.

Incluso cuando triunfa, la nacida en Moscú que en 2018 eligió representar a Kazajistán permanece impasible, como volvió a demostrar este sábado, cuando se limitó a alzar el puño cuando derrotó a Sabalenka, lejos de las emotivas celebraciones de otros tenistas.

- Cuatro años difíciles -

"Tendré que enseñarle a celebrar bien", bromeó una vez la tunecina Ons Jabeur, derrotada por Rybakina en la final de Wimbledon en 2022.

Pese a esa aparente tranquilidad, el camino de casi cuatro años que separan sus dos títulos de Grand Slam no ha sido fácil para la diestra de 26 años.

Derrotada en la final del Abierto de Australia de 2023 por la bielorrusa Aryna Sabalenka, cuyo palmarés en Grand Slam estaba entonces vacío, Rybakina también tuvo que justificar su decisión de volver a contratar a su entrenador Stefano Vukov tras su suspensión por la WTA.

Su colaboración quedó interrumpida en el verano de 2024, pero el técnico croata habría "inundado" el teléfono de Rybakina "con mensajes de texto y más de 100 llamadas" para intentar convencerla de recurrir de nuevo a sus servicios, según el medio estadounidense The Athletic.

Suspendido más de seis meses por la WTA en 2025 por infringir el código de conducta del circuito femenino, Vukov se reincorporó oficialmente al equipo de Rybakina en cuanto se levantó la sanción en agosto.

- Problemas con su entrenador -

En la práctica, el técnico croata siguió dándole consejos a distancia incluso cuando no estaba autorizado a asistir en la grada a los partidos de su jugadora.

"Vukov siempre va a estar ahí, Elena y él están muy unidos", reveló el efímero entrenador de Rybakina, Davide Sanguinetti, en una entrevista concedida en febrero a La Gazzetta dello Sport.

"Stefano y yo hablamos mucho, estamos en la misma sintonía: no hay problema en ser dos" para entrenar a la jugadora, confesó entonces sin rodeos el italiano.

"Yo nunca he tenido ningún problema con" Vukov, recalcó Rybakina, asegurando no haber sufrido ningún "maltrato" por parte de su entrenador.

Mostró su rechazo al castigo impuesto a su técnico cuando en noviembre, nada más ganar el Masters WTA en Riad, se negó a posar con la WTA, Portia Archer.

Ganadora de once títulos, entre ellos el WTA 1000 de Indian Wells en pista dura y el de Roma en tierra batida, Rybakina se mostró convencida en 2023 de "poder jugar en todas las superficies" con su juego basado en un servicio temible y una lluvia de golpes ganadores en sus mejores días.

- Servicio temible -

"Simplemente, para la tierra batida tengo que estar más preparada físicamente y contar con mucha preparación, algo para lo que no siempre tengo tiempo después de la temporada de pista dura", precisó.

Prueba de que el servicio es su mejor arma, cada temporada desde 2020 a 2025 ha sido la tenista del circuito con más "aces", aunque también es temida al resto.

"Contra ella, siempre juegas un poco en tensión", valoró Jessica Pegula.

"Incluso cuando le rompes el servicio, no es como si fuera supermala al resto y pudieras ganar algunos juegos gratis. Por lo general, juega mejores juegos de resto justo después de que le rompas el saque y te dices que tienes que volver a empezar de cero y arrebatarle el servicio otra vez, lo cual es imposible".

Detrás de esa imagen fría y carente de sentimientos se esconde una gran competidora.

"Aunque no se me notase en la cara, por dentro hervía en el momento de sacar en el último juego, porque sabía que era la ocasión" para ganar, admitió este sábado tras el partido.

Convertida en kazaja para beneficiarse de mayor apoyo financiero y deportivo, Rybakina afirma que realmente se sintió respaldada por los aficionados de la nación asiática a partir de los Juegos Olímpicos de 2021.

Este sábado contó con el apoyo de un grupo de aficionados en Melbourne: "Gracias Kazajistán. He notado el apoyo desde esa esquina", declaró.