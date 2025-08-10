Emily Santos logra medalla de oro y récord en los Juegos Panamericanos Junior

La nadadora panameña Emily Santos logra la medalla de oro en la final de la prueba de los 100m pecho, con tiempo de 1:08.44min, en evento celebrado en el Centro Acuático Olímpico de Asunción, Paraguay.

Emily establece nuevo récord en Juegos Panamericanos Junior rompiendo su propia marca conseguida en la serie de clasificación de esta mañana (1:08.55min).

Es la primera medalla para nuestra delegación en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y primera de oro en nuestra historia de Juegos Panamericanos Junior.