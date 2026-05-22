En busca de los talentosos

La 22 al 24 de mayo, la Federación Panameña de Natación (FPN) celebrará en la Piscina Eileen Coparropa, en Juan Díaz, su Cuarta Evaluativa Nacional de 2026, rumbo al Gran Open Club 2026, un campeonato internacional de clubes programado del 4 al 7 de junio, que también tendrá como sede la Piscina Eileen Coparropa.

“Generalmente nuestras competencias participan alrededor de 250 a 300 nadadores. En esta 4ta evaluativa, buscamos que los nadadores tengan participación activa antes del Gran Open Club 2026, un evento ya tenemos confirmados nadadores de otros países, y lo más importante, que desde hace años y por primera vez en mucho tiempo, nuestra Federación ha establecido tiempos de inscripción para los eventos nacionales 2026 y 2027, esto con el fin de llevar al evento nacional los mejores nadadores por provincia”, indicó el presidente de la FPN, Franz Wever Otero.

Añadió que después de este interclubes en el mes de junio, “ya la Federación dejará de realizar eventos evaluativos y cederá la oportunidades a las ligas de realizar sus propios eventos (que también necesitamos esa interacción, dinámica y turismo deportivo local) para hacer crecer a nuestras provincias”.

El dirigente señaló que “aún no tenemos acceso para usar el Centro de Alto Rendimiento [CAR] para entrenamientos”, en referencia al CAR Luis ‘Matador’ Tejada, en Juan Díaz, que fue escenario de varios deportes, sobre todo natación, en los pasados Juegos Suramericanos de la Juventud, en abril pasado.