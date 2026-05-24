Enhanced Games, los controvertidos "Juegos del dopaje" arrancan en Las Vegas

Bajo el sofocante calor de Las Vegas, los Enhanced Games arrancaron este domingo su edición inaugural bajo un alud de críticas y también de expectativa por comprobar el rendimiento de los deportistas participantes, autorizados a consumir sustancias dopantes.

Los récords mundiales que sus organizadores auguraron no se registraron en la competencia de halterofilia, una de las tres del programa junto al atletismo y la natación.

La dominicana Beatriz Pirón, cuatro veces olímpica y campeona panamericana, era una de las deportistas que había superado un récord mundial en los entrenamientos, según los organizadores.

Pirón intentó repetir la hazaña en el arranque del evento pero se quedó corta en sus tres intentos de levantar 100 kilos en arrancada.

El sábado, Max Martin, director ejecutivo y cofundador, pronosticó que durante la jornada se "batirán" múltiples récords mundiales, aunque las hazañas no serán reconocidas oficialmente.

Alrededor de 40 velocistas, nadadores y levantadores de pesas han pasado los últimos cuatro meses entrenando en Abu Dabi y consumiendo sustancias como testosterona, hormona de crecimiento humano, péptidos y esteroides anabólicos, todas prohibidas en eventos como los Juegos Olímpicos.

Los Enhanced Games han sido condenados por las federaciones de atletismo y las agencias antidopaje por ser peligrosos y contrarios al espíritu del deporte.

Sin embargo, los participantes, atraídos por premios de hasta un millón de dólares si superan récords mundiales, incluyen a medallistas olímpicos como los nadadores James Magnussen, Cody Miller y Ben Proud, quienes han consumido estas sustancias.

A los nadadores se les permitirá también usar los "supersuits" que favorecieron la ruptura de récords mundiales en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, pero que posteriormente fueron prohibidos.

El velocista estadounidense Fred Kerley, ex campeón de los 100 metros planos, será uno de los pocos atletas que competirán "limpios".

- "Razonablemente confiados" -

Varias decenas de personas acudieron al recinto de 50 millones de dólares construido específicamente para estos juegos en el aparcamiento de un casino de Las Vegas, una estructura que será desmantelada horas después de la última carrera.

En una mezcla de deporte, biohacking, política y entretenimiento, se especulaba con la asistencia de inversores como el multimillonario Peter Thiel, mientras la banda de rock The Killers actuará en el concierto de clausura.

Donald Trump Jr también está entre los inversores del evento.

Expertos en salud advierten que varias de las sustancias podrían suponer "consecuencias potencialmente mortales y que acorten la vida", incluidos problemas cardíacos, hepáticos y renales, dado que se sabe muy poco sobre sus efectos a largo plazo.

Pero los responsables de los Enhanced Games aseguran que todos los medicamentos cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), y que no se ha escatimado gasto alguno en la contratación de los mejores expertos médicos.

Los servicios de emergencia permanecerán en alerta por si algo sale mal.

"Estoy razonablemente seguro de que no pasará nada", dijo el director médico Guido Pieles.

El doctor describió el riesgo de los medicamentos como "claramente existente", pero "realmente manejable".

Su equipo ha publicado el porcentaje de atletas que toman cada sustancia y Martin ha prometido que "la transparencia está en nuestro ADN".

Sin embargo, los deportistas dijeron que no pueden revelar las combinaciones específicas que cada uno ha tomado.

"La razón de eso es que, en realidad, no importa", dijo Martin a la AFP, señalando que las combinaciones se adaptan a cada deportista.

Además, la empresa matriz Enhanced —que vende al público muchas de las sustancias que consumen sus atletas— no quiere "publicitar ciertos protocolos que creen potencial de imitación", explicó Martin.