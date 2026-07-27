Ente rector del ajedrez cambió su ‘cabeza’

Redacción | El ajedrez internacional fue sacudido la semana pasada cuando Arkady Dvorkovich —el economista ruso y ex viceprimer ministro del país— apareció el pasado miércoles en la lista de sanciones número 21 de la Unión Europea (UE), derivada de la invasión militar rusa a Ucrania.

Tras la noticia, Dvorkovich anunció su renuncia temporal como presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en inglés), que dirige desde 2018, y no podría presentarse a las elecciones del organismo (para un mandato de 4 años), que tendrán lugar el 26 y 27 de septiembre en su Asamblea General, que se celebrará en Samarcanda (Uzbekistán), este año durante la 46ª Olimpiada de ajedrez.

Dvorkovich aseguró que se aparta temporalmente para evitar cualquier afectación al funcionamiento de la organización. El actual vicepresidente de FIDe, Viswanathan Anand, asumió la presidencia. En todo esto, sale la figura del panameño José Antonio Carrillo Pujol, actual presidente de la Confederación de Ajedrez de las Américas (FIDE América/CCA), organismo cercano al proyecto de Dvorkovich y que agrupa a las federaciones nacionales del continente y constituye el principal enlace entre América y la FIDE.

Por el momento, la salida de Dvorkovich parece no tener repercusiones en la actividad mundial del Ajedrez, ni mucho en Panamá, donde se siguen realizando torneos, prácticas y capacitaciones continuas.