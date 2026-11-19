Siete balanceados eventos ha programado la Secretaría de Carreras del Hipódromo Presidente Remón para la cartelera vespertina nocturna de la fecha, tanda que arrancará a las 4:45 p.m.

En dicha velada no cabe la menor duda que la fanaticada centrará toda la atención hacia la popular jugada del ‘5 y 6’, toda vez que su acumulado alcanza la suma de $123,017.64.

En esta apuesta es notorio el dominio de los caballos señalados por los entendidos en la materia, sin descartar las posibilidades de grandes sorpresas.

Cinco carreras reservadas para ejemplares clasificados en series y una prueba invitacional, servirán de marco para la popular jugada, dominando los cotejos de 1,200 metros.

Panama Chrome’ y ‘Blessed Quintus’, puntos claves

Dos ejemplares que parecieran a simple vista despuntar frente sus rivales serán ‘Panama Chrome’, que compite en el cuarto evento con monta de Antony González y ‘Blessed Quintus’, con silla de Víctor Sánchez, que verá acción en el sexto cotejo.

Dentro de las competencias, la que se presenta con mayor dificultad de acierto será la quinta carrera, dado lo balanceado de la agrupación.

Según el orden de preferencias, las gabelas indican con las mejores opciones de triunfos a ‘Sol Para Rato’ (Joshua Reyes), ‘Giant Queen’ (Yonis Lasso) y ‘Secretos V’ (Laurentino López).

Retiros de la cartilla

En cuanto a los retiros para la jornada de hoy, se reportan las deserciones de ‘Revolution’ y ‘Solreal Manía’, primera carrera, en tanto que en el tercer evento ‘Kay Parr’.

Jinete a seguir

Aunque pareciera difícil que un jinete repita triunfo hoy, en este aspecto bien pudieran hacerlo Antony González, Joshua Reyes y Yonis Lasso.