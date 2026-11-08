Equinos al Caribe pasan exámenes veterinarios

Un total de dieciocho equinos pasaron satisfactoriamente las pruebas de evaluación veterinaria, con miras a sus participaciones a la justa caribeña, los cuales representarán a la hípica panameña en dicho torneo internacional.

La delegación equina panameña se definió mediante una seria de cotejos clasificatorios, aportado tres ejemplares por cada una de las seis carreras que componen la Serie Hípica del Caribe.

Representación equina

Para la primera fecha de la Serie Hípica del Caribe, sábado 5 de diciembre, entrarán en acción en la Copa Velocidad Daddy King, Yellowstone y Leader Of The Band.

Las potrancas Living Legacy, Learning To Fly y Tamara la Bella verán acción en la Copa Dama del Caribe, mientras que para Copa Confraternidad, versión machos, Dandy Del Peligro, Cyrano y El Experto.

El domingo 6 de diciembre se correrán las tres restantes competencias, participando Wonder Lady, la Triple Coronada Jaque Doble y Noche De Cumbia, las que medirán fuerzas ante sus rivales en la Copa Confraternidad, edición hembras.

Los ejemplares foráneos Takao, Kyser y el Sajón entran a la confrontación de la Copa Invitacional del Importados, un evento reservado para equinos extranjeros que cumplen campaña en los países miembros de la Confederación Hípica del Caribe.

Finalmente en la carrera de mayor renombre de la justa equina, el Clásico Internacional del Caribe, nuestros colores patrios los defenderán en la primera línea el Triple Coronado Indian Music, junto a Silencio Criminal y Mente Brillante.

Rafael ‘Rafi’ Fernández, vicepresidente de la Confederación Hípica del Caribe y coordinador de la delegación equina panameña, manifestó a la redacción hípica de Metro Libre que los caballos saldrán de nuestro terruño el próximo viernes a las 5:00 a.m.

La Serie Hípica del Caribe 2026 se celebrará en el Hipódromo Camarero de San Juan, Puerto Rico, óvalo en cuya pista se llevó a cabo el torneo equino del año 2021.