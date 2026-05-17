Equipo de fútbol femenino norcoreano llega a Corea del Sur (AFPTV)

Un equipo norcoreano de fútbol femenino llegó el domingo a Corea del Sur, en la primera visita en ocho años de una selección deportiva del Norte a su vecino, para disputar las semifinales de la Liga de Campeones de Asia.

El Naegohyang Women's FC —que significa "Mi ciudad natal" en coreano— llegó al Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur, rodeado de multitudes de periodistas y simpatizantes con pancartas de bienvenida, comprobó un periodista de la AFP.

Los dos países vecinos están técnicamente en guerra desde el conflicto de 1950-1953, que concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz.

Un total de 39 jugadoras y miembros del cuerpo técnico norcoreanos, vestidas con chaquetas y faldas oscuras, fueron recibidas por decenas de simpatizantes de grupos civiles surcoreanos que portaban pancartas de bienvenida.

"¡Les damos la bienvenida!", dijeron mientras las jugadoras pasaban junto a ellos por una zona acordonada en el aeropuerto, bajo un fuerte despliegue de seguridad.

Las jugadoras subieron rápidamente a un autobús, que partió escoltado por la policía.

El Naegohyang Women's FC, con sede en Pyongyang, se enfrentará al Suwon FC Women en las semifinales de la Liga de Campeones Asiática Femenina el miércoles.

Fundado en 2012, el club ganó el título de la máxima categoría de Corea del Norte en la temporada 2021-22 y derrotó al Suwon por 3-0 en la fase de grupos del torneo el año pasado.

La delegación norcoreana llegó vía Pekín y se espera que se aloje en un hotel en Suwon, al sur de Seúl.

Reportes locales señalaron que los equipos de Corea del Norte y Corea del Sur utilizarán comedores y rutas para trasladarse separados, limitando al mínimo el contacto directo.

El partido ha despertado un inmenso interés y se agotaron en cuestión de horas las más de 7.000 entradas disponibles.

No se espera ningún aficionado norcoreano en el Sur, ya que les está prohibido cruzar la frontera.

El Ministerio surcoreano de la Unificación gastará 300 millones de wons (172.000 euros, 201.000 dólares) para permitir a colectivos civiles surcoreanos animar a ambos equipos durante el partido.

Esta suma permitirá cubrir el precio de las entradas, las pancartas y los accesorios de los aficionados, precisó un responsable ministerial, según el cual el evento podría contribuir a promover "la comprensión mutua entre las dos Coreas".