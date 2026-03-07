Escocia gana a Francia y deja abierto el título en el Seis Naciones de rugby

La selección escocesa de rugby superó por 50-40 a Francia este sábado en Murrayfield, en la cuarta jornada del Torneo Seis Naciones, y deja abierto el título para la última fecha, al que aspiran tres equipos.

Gracias a su victoria, Escocia tendrá la ocasión el próximo fin de semana de ganar el título más importante del hemisferio norte, que no logra desde 1999, en la última edición con cinco equipos y antes de la entrada en el torneo de Italia, al que también aspiran Francia e Irlanda.

Para lograrlo deberá ganar en Dublín a Irlanda, que también aspira al título luego de su victoria 27-17 el viernes contra Gales, y esperar al resultado de Francia, que recibirá a Inglaterra.

Toda la última jornada tendrá lugar el sábado de la próxima semana, pero Francia jugará ya conociendo el resultado del Irlanda-Escocia.

Pese a la derrota, que le impedirá hacer el Grand Slam (ganar sus cinco partidos), el XV del Gallo es el único que depende de sí mismo.

Empatado a 16 puntos con Escocia, los franceses tienen una diferencia de puntos a favor de 79, por +21 de los escoceses. Ese es el primer criterio para desempatar a los equipos igualados a puntos.

En caso de traspié francés, el título será para el vencedor del Irlanda-Escocia. El XV del Trébol suma 14 puntos, tercero.

El XV del Gallo se presentó en Murrayfield invicto y como claro aspirante al Grand Slam, pero recibió una paliza de Escocia, aunque al final del partido pudo maquillar el resultado y sumar un punto por haber anotado tres tries que puede ser decisivo en la lucha por el título.

En una tarde despejada en Edimburgo y hasta soleada, el único equipo que brilló fue Escocia, con siete tries anotados - Graham (5, 59), Steyn (26, 51), Schoeman (32), White (44), Jordan (63) - y 15 puntos con el pie de la estrella Finn Russell.

Con el partido decidido (47-14 en el minuto 64) luego de un inicio de segundo periodo arrollador (con 4 tries en los primeros 23 minutos de la reanudación), Francia tiró de orgullo para maquillar el resultado con las anotaciones de Dupont (66), Ramos (74, 80+1), Jegou (78) y depender de ella para ganar el título.

El wing francés Louis Bielle-Biarrey hizo el primer try de los galos (18') para alargar su racha anotadora a nueve partidos consecutivos anotando al menos un ensayo, un récord en el Seis Naciones.