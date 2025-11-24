Esgrimista Arturo Dorati conquista la primera medalla de bronce para Panamá en los Juegos Bolivarianos 2025

El esgrimista panameño Arturo Dorati obtuvo la primera medalla de bronce para el Team Panamá en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, al destacar en la modalidad de espada individual masculina.

Dorati avanzó con solidez tras superar su fase de poule y, en la ronda de eliminación directa, derrotó 15-13 a Sebastián Bereche de Perú en los octavos de final.

Luego, en una cerrada contienda de cuartos de final, venció 15-14 al chileno Jorge Valderrama. En semifinales, cayó 14-15 ante el venezolano Francisco Limardo, lo que le otorgó una de las medallas de bronce de la prueba.

En esta misma competencia participó también el panameño José Quirós, quien superó la fase de poule.

En la ronda directa ganó 15-9 a Marcos García de Perú en octavos de final, pero fue superado 12-15 en cuartos de final por Francisco Limardo.