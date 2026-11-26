España se clasificó a las semifinales de la Copa Davis al superar 2-0 a Austria este jueves en Bolonia, Italia, en una eliminatoria de cuartos de final en la que se dio el lujo de dar descanso a su estrella Carlos Alcaraz.

El número tres mundial ganó el domingo el Masters ATP de final de temporada, pese a arrastrar problemas en un muslo.

Carlitos forma parte del equipo que capitanea David Ferrer, quien sin embargo para el pulso ante los austríacos confió en otros jugadores para los enfrentamientos individuales.

Daniel Mérida (42º del mundo) abrió el baile dominando por un doble 6-4 a Joel Schwaerzler (170º) en una hora y diecinueve minutos.

Luego fue el turno para la revelación de la temporada, Rafa Jódar (10º), que dio el punto decisivo a España al superar 2-6, 6-0 y 6-1 a Jurij Rodionov (119º).

Austria no gana en Copa Davis a España desde 1995, en los años en los que tenía como estrella a Thomas Muster.

España se enfrentará en semifinales el sábado ante Gran Bretaña, que se clasificó este jueves al sorprender 2-1 a la Alemania del número uno mundial, Alexander Zverev.

Se frustró por lo tanto un reencuentro entre Alcaraz y Zverev, que se enfrentaron el domingo en la final del Masters, con triunfo para el primero.

En la otra semifinal, el viernes, la anfitriona Italia, sin el lesionado Jannik Sinner, se enfrentará a la República Checa.